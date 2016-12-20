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Başbakan Yıldırım: Bu menfur olay ilişkileri bozmaya yönelik

Ankara'nın Rusya Büyükelçisi Karlov, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

20 Aralık 2016 01:07

Başbakan Binali Yıldırım, Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast sonrası yaptığı açıklamada, "Bu menfur olay ilişkileri bozmaya yönelik" dedi.

Açıklamada, saldırı kınanırken şu ifadeler kullanıldı:

"Başbakan Binali Yıldırım, Ankara’da meydana gelen olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada menfur saldırıyı kınadı ve olaya ilişkin bilgi verdi.

Başbakan, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Andrei Karlov, bugün Türkiye - Rusya münasebetlerini ve geçmişini konu alan resim sergisini ziyaretinde kürsüde konuşmasını yaparken silahlı saldırıya uğramış ve tüm çabalarımıza rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Güvenlik güçlerimiz, saldırganı etkisiz hale getirmişlerdir. Büyükelçinin yanı sıra sergide bulunanlardan biri yabancı uyruklu üç kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sürmektedir” dedi.

Başbakan Yıldırım, olayın ilk anından itibaren konuyu yakından takip ettiğini ve bu konuda Rus muhatabına gelişmelerden anında bilgi verdiğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım, Yaşanan bu menfur olayın; Rusya ile Türkiye arasında devam eden ve gelişmekte olan ilişkileri bozmaya yönelik olduğunun altını çizdi. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin zarar görmesine izin verilmeyeceğine ve terörün tuzağına düşülmeyeceğine dikkat çeken Yıldırım, son zamanlarda Suriye başta olmak üzere Türkiye’nin Rusya ile başlattığı bölgedeki  barışı tesis etmeye yönelik çabalara vurgu yaptı. Yıldırım, “Bu ve buna benzer olayların, asla ve asla çabalarımızı aksatmayacağı inancını taşıyorum” dedi.

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