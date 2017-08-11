Başbakan Yıldırım: Bayram tatiline, Bakanlar Kurulu'nda karar verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, kaç gün süreceği tartışma konusu olan Kurban Bayramı tatiline ilişkin olarak, "Salı günü Bakanlar Kurulu toplantısı yapacağız. Bu konuyu orada değerlendireceğiz. 'Tatili uzatalım' diye teklifler var her ikisi değerlendirilecek ve salı günü kararı vereceğiz" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, dün Türkiye Esnaf ve Sanaatkarlar Konfederasyonunun (TESK) Avrupa Birliği ile yürüttüğü ortak proje olan Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneğinin Arttırılması Projesi (ADAPTESK) kapsamında düzenlediği basın toplantısında, 'Kurban Bayramı'nda 10 günlük tatil olacak mı?' sorusuna 'Bayram tatilini Bakanlar Kurulu'nda konuşacağız' yanıtını vermişti.

Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sen ben kavgasını bırakalım" sözlerine ilişkin olarak, "Aklı başına gelmiş demek ki. Önce kendisi bu işi bıraksın. Memleketi, milleti yabancılara şikayet etmekten vazgeçsin. 'Türkiye güvensizdir, can ve mal güvenliği yoktur' demekten vazgeçsin. Adaletin verdiği kararlara saygı duysun. Belirli suçlarla hakkında kovuşturma devam edenlere sahip çıkmasın. Bıraksın, adalet rahat çalışsın. Biz zaten çalışıyoruz" dedi.

"MİT TIR'ları ve CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu üzerinden CHP'ye komplo hazırlığı içinde olunduğu" iddiasına ilişkin Yıldırım, "Böyle bir evham üzerinde, böyle bir şey söz konusu olamaz. Adalet herkese lazım. Bir şekilde bir suçlamayla yargılanan insanlara sahip çıkmak, adalet aramak değildir. Bırakalım yargı bağımsız, tarafsız şekilde çalışsın, yargıyı etkilemeyelim" ifadelerile cevap verdi.

"Tedbirlerimizi alıyoruz"

Ayrıca, Suriye konusunda "Özellikle İdlib'de son günlerde meydana gelen gelişmeleri dikkate alarak o bölgede, 150 kilometrelik Hatay'ın Suriye sınırında gerekli tedbirleri alıyoruz. Malum, orada radikal gruplar son zamanlarda kontrolü ele aldı ve burada yaşanacak gelişmelere göre, yapılacak operasyonları dikkate alarak biz hem insani dram yaşanmaması hem de sınırlarımızdan ülkemize yönelik tehditlerin oluşmaması için tedbirlerimizi alıyoruz" diyen Yılıdırım, "Sınırlarımızda, özellikle Suriye ve Irak'ta yeni bir yapay devlet oluşturma gayretlerine asla müsamaha etmemiz, izin vermemiz söz konusu değil. Bu konuda muhatap ülkelerle gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizin milli menfaatlerine, hükümranlık haklarına, güvenliğine yönelik bir tutum, gelişme yaşarsak geçmişte olduğu gibi gelecekte de buna karşılık vermekten tereddüt göstermeyiz" ifadelerini kullandı.