Başbakan Yıldırım Barzani ile görüştü: PKK'nın Şengal'de yuvalanması asla kabul edeceğimiz bir şey değil

Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Yıldırım ve Mesut Barzani ortak basın açıklaması yaptı. Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değil" dedi.

Başbakanlık Konukevi'ndeki görüşme öncesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Binali Yıldırım'ı makam aracından inişinde karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Yıldırım ile Barzani, görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Başbakanlık Konukevi'ndeki heyetler arası görüşme öncesi, basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Basına kapalı devam eden görüşme 1 saat sürdü. Görüşmeye, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı, TİKA Başkanı Serdar Çam ile diğer yetkililer katıldı.

Yıldırım daha sonra IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşme öncesi Yıldırım ve Barzani, basın mensuplarına tokalaşarak poz verdi. Basına kapalı olan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan Yıldırım açıklamasında, "Hem DEAŞ terör örgütü, hem PKK terör örgütü hem de FETÖ, sadece Türkiye'nin meselesi değil, aynı zamanda bu bölgenin de, Irak'ın da, Suriye'nin de meselesidir" dedi.

Yıldırım, "PKK'nın Irak topraklarından ülkemize gerçekleştirdiği saldırılar asla kabul edilemez. Bu konuda gereken neyse hepsi sonuna kadar yapılacak. Bu terör örgütünün batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması da asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

Türkmenlerle görüştü

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı çerçevesinde, Irak'ın başkenti Bağdat'taki Başbakanlık Misafirhanesi'nde Türkmen siyasetçileri de kabul etti.

Kabulde, Irak Türkmen coğrafyasının bütün bölge ve kesimlerini temsil eden Türkmen siyasetçilere hitap eden Yıldırım, Telâfer'den Mendeli'ye bütün Irak Türkmenlerini kucakladıklarını söyledi. Yıldırım, Türkmenlerin, "dost ve kardeş Irak'ın ayrılmaz ve asli bir parçası olduğuna" dikkat çekerek, "Türkmenler hem öz kardeşimiz, hem de Irak'la aramızdaki kardeşlik bağıdır" dedi.

Irak'ın içinden geçtiği zor dönemde en büyük sıkıntıyı çekenlerin başında Türkmenlerin geldiğini belirten Yıldırım, mezhep ve bölge ayırt etmeksizin bütün Türkmenlerin yardımına koştuklarını, aralarında Türkmenlerin de olduğu 300 bin Iraklıyı Türkiye'de ağırladıklarını ifade etti. Yıldırım, Irak içinde yerlerinden olanlar için kamplar inşa ettiklerini, yardım konvoyları gönderdiklerini, bundan sonra da başta Irak Türkmenleri olmak üzere bütün Iraklılara yardım etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Türkmenler arasındaki birliğin muhafaza edilmesine en çok bu dönemde ihtiyaç duyulduğuna değinen Yıldırım, Türkmenlerin kendi aralarında ve Türkiye ile kavga çıkartmaya çalışanlara göz açtırmayacağından emin olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, Irak'ın terörle mücadelesine, toprak bütünlüğü ve egemenliğe saygı çerçevesinde katkı sağladıklarına işaret ederek, "DEAŞ belası"ndan kurtarıldıktan sonra Türkmen beldeleri dâhil olmak üzere, zarara uğrayan Irak yerleşim birimlerinin yeniden inşası için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Toplantıda söz alan Türkmen siyasetçiler, Başbakan Yıldırım'ın Irak'ı ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Türkmen siyasetçiler kabulde, "Türkmenler ve Türkiye arasındaki sarsılmaz bağın, Irak-Türkiye ilişkileri için de büyük bir değer olduğunu" söyledi.

Irak'taki dini liderleri kabul etti

Başbakan Yıldırım daha sonra Başbakanlık Misafirhanesi'nde, Irak Sünni Vakfı Başkanı Abdüllatif el-Humeyim, Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin Temsilcisi ve Şii Vakfı Başkanı Seyid Muhanned Cemalettin ve dünyadaki bütün Keldanilerin Patriği Mar Louis Raphael I. Sako ile görüştü.

Yıldırım, "dinler ve kültürler mozaiği olan Irak'ın Sünni, Şii, Hristiyan, Asuri, Keldani, Yezidi, Arap, Türkmen, bütün renklerine sevgi ve saygı beslediklerini" dile getirdi.

"Tarih boyunca din, mezhep, etnik ayrım yapmadan bütün mazlumlara kucak açan Türkiye'nin, Irak'a da her zaman destek olduğunu, IŞİD'in zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Iraklılar arasında Şii, Sünni ve Keldanilerin de olduğunu" belirten Yıldırım, bundan sonra da Irak'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Irak'ta tüm inanç mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını arzu ettiklerine dikkat çeken Yıldırım, IŞİD, PKK ve diğer terör örgütlerinin, bu bir arada yaşama kültürünü hedef aldığını söyledi.

Bölge hakkında karamsar senaryolar üretildiğine işaret eden Yıldırım, mezhepçilik ve aşırıcılık tuzağına düşülmeden el ele verildiğinde, aşılamayacak bir sorunun kalmayacağını ifade etti.

Kabulde söz alan dini liderler, Türkiye'nin IŞİD'den muzdarip Irak vatandaşlarına verdiği destek için teşekkür etti.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ile görüştü

Yıldırım Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi ile de bir araya geldi. Başbakanlık Misafirhanesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı.