Başbakan Yıldırım: Almanya tarihi bir hata yaptı ama ilişkilerimiz tamamen kötüleşmez

Başbakan Binali Yıldırım, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen tasarının Alman Parlamentosu'nda kabul edilmesine ilişkin olarak, "Bu karar Almanya'nın tarihi bir hatasıdır. Üzerinde hukukçuların bile anlaşamadığı bu karar Türk milleti tarafından asla ve asla kabul edilemez ve yok hükümünde bir karardır" dedi. "Bu kararla Almanya ile Türkiye ilişkileri gerçek anlamda zedelenmiştir" diyen Yıldırım, "Almanya ve Türkiye iki önemli müttefik. Bu karar ile birden bire Almanya ile ilişkilerimizin kötüleşmesini kimse beklemesin" değerlendirmesi yaptı.

"Cerablus-Mare hattı konusunda olası bir operasyon hazırlığı var mı?"

Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Cerablus-Mare hattı konusunda olası bir operasyon hazırlığı var mı?" sorusuna "Evet, malum Suriye'de Irak'ta çok uzun süredir devam eden istikrarsızlıklar var. Orada birden farklı terör örgütleri var. Bunlar birbirleriyle savaşıyor. Suriye'nin bağımsızlığı için çalışan muhalif gruplar var. Bu ve buna benzer bölgelerde durum her an değişebilir. Türkiye olarak gelişmeleri takip ediyoruz. Bizim koalisyon ülkeleriyle hukukumuzda hassasiyetimiz Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunan gruplara asla müsaade edilmemesi" diye cevap verdi.

"Soykırım tasarısının kabulünün

ekonomik yansımaları olacak mı?"

Başbakan Yıldırım "Soykırım tasarısının kabul edilmesinin ardından hangi adımlar atılacak, ekonomik yansımaları nasıl olacak?" sorusuna cevap verdi. Yıldırım "Karar sonrası Merkel'le görüşme oldu. Aslında Dışişleri'nden verilen cevap açıktı. Büyükelçimiz'le görüşüp gerekli cevap verilecektir. Almanya ve Türkiye iki önemli müttefik. Bu karar ile birden bire Almanya ile ilişkilerimizin kötüleşmesini kimse beklemesin" dedi.

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

"Buna tepkisiz kalamayız. Partiler ortak bildiri ile gerekli tepkiyi ortaya koydu. Biz bu yanlıştan bir an evvel dönülmesini umut ediyoruz. Bizim başımızı öne eğecek bir durumumuz yok. Bırakın bunun kararının tarihçiler ortaya koysun. Bizim amacımız dostluktur. Bir düzeltme yapıyoruz; büyükelçimiz dün akşam Türkiye'ye gelmiş. Olaylar hızlı gelişiyor."

"Yeni anayasa çalışmaları

takvimi ne durumda?"

Başbakan Binali Yıldırım, partili cumhurbaşkanlığı ve başkanlık sistemine dair sunulması beklenen yeni anayasaya ilişkin olarak, "Türkiye'nin ihtiyacıdır. Artık bu işi fazla geciktirmenin bir anlamı yok. Son kez buyurun gelin, bu anayasayı birlikte yapalım. Tabii diğer partiler bu konudaki tutumlarını sürdürmeye devam ederse partimiz daha fazla duyarsız kalamaz. Çalışmalarımız tamamlanınca bunu kamuoyu ile paylaşıp gerekli adımları atacağız" dedi.

Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Anayasa ne derse desin...' derken sözlerim çarpıtıldı. Her ne kadar Cumhurbaşkanı sorumsuzdur dese de Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesiyle doğal olarak siyasi sorumluluğu da olmuştur. Bu durumun anayasa ile düzenlenmesi gerekiyor."

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bildiğinin gibi geleneksel olarak yeni bir hükümet kurulduğunda ilk yurt dışı gezizsi önce KKTC'ye sonra kardeş Azerbaycan'a yapılıyor. Bugün resmi ziyaretimizi bakanlarımız ile birlikte yapıyoruz. Ayrıca Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu da bizimle beraber olacak. Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişkiler tarihin en gelişmiş döneminde. İki ülke iki devlet, tek millet anlayışı ile ilişkilerimiz her geçen gün devam etmektedir. Dün 24. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Ortaya koyduğu başarılar kardeş ülke olarak bizi de sevindiriyor.

"1915 kararı Almanya'nın Parlamentosu'nun tarihi bir hatasıdır"

"Dün Almanya Parlamentosu'nda kabul edilen bir avuç Ermeni lobisinin etkisiyle kabul edilen 1915 olaylarına ilişkin karar dost ve müttefik ülkemiz Almanya'nın Parlamentosu'nun tarihi bir hatasıdır. Üzerinde hukukçuların bile anlaşamadığı bu karar Türk milleti tarafından asla ve asla kabul edilemez ve yok hükümünde bir karardır. Bu yüzde büyükelçimizi geri çağırdık. Önümüzdeki günlerde Türkiye olarak gereken tavır ve davranışı tereddütsüz yerine getireceğiz. Bu kararla Almanya ile Türkiye ilişkileri gerçek anlamda zedelenmiştir. 650 kişillik Alman Parlamentosu'nda sadece 250 kişinin katılması aslında bu kararın parlamento çoğunluğu ile kabul edilmediğini gösteriyor. Biz yine de ilişkilerimizi sürdüreceğiz.

"Ermenistan bu işgalci tutumunu tekrarlıyor"

"Ermeniler bu yanlıştan maalesef bir türlü dönmüyorlar. Azerbaycan'ın topraklarını işgal ettiler. Ama ne yazık ki bu konuda bir mesafe katledilemedi. Zaman zaman Ermenistan bu işgalci tutumunu tekrarlıyor. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz saldırılar oldu. Bir şeye şahit olduk ki Azerbaycan güvenliğini sağlama konusunda 25 yılda önemli bir mesafe katetmiş. Ermenistan'ın tarih boyunca kışkırtmalarla neler yaptığını dünya alem biliyor.

"Bugün örtülü olarak başka yönlerden de terör örgütlerine kucak açtığı bilinen bir gerçektir. Artık bu tutumdan ve boş hayalden vazgeçmeli. Bölgede komşuluk ilişkileri içinde daha iyi şeyler yapmalı. Biz bölgenin birlikte kalkınması için çabalıyoruz."