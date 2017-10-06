T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Başbakan Yıldırım, Bağdat'a gidecek"

"Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanılır"

06 Ekim 2017 16:38

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, "Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre içinde Bağdat'ı ziyaret edebilir" dedi.

Büyükelçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ile ortak askeri operasyon tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" diyen el Alevi, sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanılacağını, devam eden ortak tatbikatın buna hazırlık amacıyla yapıldığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ı ziyaret edeceği bilgisini de veren el Alevi, ziyaret takviminin ise henüz netleşmediğini söyledi.

"Yeni sınır kapısı için çalışma yürütülüyor"

İbrahim el Alevi, Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili, "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan-kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz" diyen İbrahim el Alevi, "Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir" dedi.

 

ETİKETLER

IrakBağdatBinali YıldırımIKBYsınırtatbikat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24