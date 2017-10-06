"Başbakan Yıldırım, Bağdat'a gidecek"

Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el Alevi, "Başbakan Binali Yıldırım, kısa süre içinde Bağdat'ı ziyaret edebilir" dedi.

Büyükelçi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenen bağımsızlık referandumu sonrası Türkiye ile ortak askeri operasyon tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in haberine göre, "Her türlü operasyon için Başika konusunun çözülmesi gerekir" diyen el Alevi, sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanılacağını, devam eden ortak tatbikatın buna hazırlık amacıyla yapıldığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'ı ziyaret edeceği bilgisini de veren el Alevi, ziyaret takviminin ise henüz netleşmediğini söyledi.

"Yeni sınır kapısı için çalışma yürütülüyor"

İbrahim el Alevi, Bağdat ile Türkiye arasındaki petrol alışverişiyle ilgili, "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan-kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullandı.

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz" diyen İbrahim el Alevi, "Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir" dedi.