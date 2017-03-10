Başbakan Yıldırım: Avrupalıları Allah ıslah etsin

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC'de konuşma yaptı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Avrupalıları Allah ıslah etsin" diyen Yıldırım, "Şunu bilin ki korkunun ecele faydası yok. Vatandaşlarımız bunu görüyor daha da hırslanıyor. 'Evet'ler sandıkları dolduracak ve 16 Nisan'da en güzel dersi verecekler" diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da konuşma yaptı.

İşte Yıldırım'ın açıklamaları:

"Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sizlere 80 milyonun selamını getirdim. Biz bir oldukça, beraber oldukça, gönül gönüle verdikçe iki ülkenin de evelallah sırtını kimse yere getiremez. Bayrağımızın, sancağımızın anlamı da birdir. Sizlerin karşılaştığınız sıkıntıların çözüme kavuşması, rahat ve huzur içinde yaşam için büyük bir çaba gösteriyoruz"

"Kıbrıs'ın geleceği için daima umutlu olduk. Son dönemde Kıbrıs'ta çözümün sağlanması yönünde yaşanan tıkanıklığa rağmen Kıbrıs sorununa adil, kalıcı, kapsamlı bir çözümü hep destekledik. Kıbrıs'ta varılacak çözüm mutlaka ve mutlaka Kıbrıs Türkü'nün eşit, adil yönetimini sağlayacak, can ve mal güvenliğini garanti altına alacak çözüm olmak zorundadır. Ne olursa olsun çözüm olsun anlayışında değiliz ve bu konuda da Kıbrıs Türkü'nün hakkını sonuna kadar takip edeceğiz"

"Güvenlik kaygılarını gidermeye yönelik teminatın sağlanmasının garantörü, garantisi ana vatan Türkiye'dir. Sizleri her platformda desteklemeye, sorunlarını çözmek için gayret göstermeye devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken diğer yandan Kuzey Kıbrıs'ın ilerlemesi için ne lazımsa bunları da yapmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimiz için bir ölçümüz var. Türkiye'de ne varsa, Kıbrıs'ta da o olacak"

"Hayat şartlarının geliştirilmesine yönelik projeler devam edecektir. İstişaremiz, işbirliğimiz artarak sürecektir. Son müzakerelerde KKTC'nin yapıcı tutumunu bütün dünya görmüştür. Bütün dünya bu yapıcı tutumu hayranlıkla izlemiştir. Vicdan sahibi herkes bu görüşmelerin neden kesildiğini çok iyi biliyor. KKTC'nin de Türkiye'nin de çözüm konusundaki iradesi baştan beri vardı ve tamdır. Türk tarafını azınlık olarak görmeye devam eden taraf Kıbrıs Rum tarafıdır. Kafalarındaki Enosis, 60 yıldan beri devam etmektedir. Eğer çözüm istiyorsanız, Kıbrıs'ta kardeşlik istiyorsanız eşit, adil yönetimi kabul etmeniz lazım. Şimdi niyetiniz ortaya çıkmıştır. Enosis hayali tekrar hortlamış, gerçek niyetiniz bütün dünyaca bilinir hale gelmiştir"

"Türkiye AK Parti ile son 15 yılda büyük başarılara imza attı. Adeta destan yazdı. Kıbrıs kararını vermiş. Bugün Türkiye'nin dünyanın her yerinde çok büyük itibarı var. Yanınızda güçlü Türkiye Cumhuriyeti var. Sizlerle yakından ilgilenen, sorunlarınıza çözüm üreten bir Türkiye var. Türkiye dev yatırımlarla dünya çapındaki tesislerle dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke. Dünyanın en büyük projelerini, dünya krizden krize sürüklenirken birer birer gerçekleştiren ülkenin adı Türkiye'dir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Gazi Osman köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, hızlı trenler, bölünmüş yollar. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, milleti birleştirdik."

"Avrupalıları Allah ıslah etsin. Hayırcılar korosu var. PKK ne diyor 'Hayır', FETÖ ne diyor 'Hayır', DEAŞ ne diyor, 'Hayır, HDP ne diyor 'Hayır'. Avrupalılar da 'Evet' diyen kardeşlerimize buluşmamıza 'Hayır' diyor. Ne kadar engelleme yaparsanız yapın, ne kadar Avrupa'da kampanyada vatandaşlarla buluşmayı önlemeye çalışırsanız çalışın, şunu bilin ki korkunun ecele faydası yok. Vatandaşlarımız bunu görüyor daha da hırslanıyor. 'Evet'ler sandıkları dolduracak ve 16 Nisan'da en güzel dersi verecekler"

"Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye her zamankinden daha güçlü. Milletiyle güçlü, Türkiye sizinle beraber güçlü. Siz güçlüyseniz Türkiye güçlü. Yeni anayasa değişikliğimizde beraber gücümüz artacak ve 16 Nisan halk oylamasıyla demorkasimizi taçlandıracağız. 16 Nisan Türkiye'de bahar bir başka güzel olacak. 'Evet' oyuyla Türkiye'yi daha da ileriye taşıyacağız. Her 'Evet' oyu KKTC'yi daha da güçlü yapacak. 11 yılda 1 Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Boş durmadık. KKTC'yi de kalkındırdık ve KKTC'de birçok eseri burada yaşayan soydaşlarımıza armağan ettik. KKTC'nin altyapısını güçlendirmek için ve sosyo-ekonomisini daha da büyütmek için her yıl önemli bir kaynağı buraya ayırıyoruz, helal hoş olsun."

"Şehadet kavramını, vatan kavramını siz iyi bilirsiniz. Bağımsızlığın ne anlama geldiğini KKTC iyi bilir. 15 Temmuz'da KKTC'nin Türkiye'ye verdiği anlamlı destek için KKTC hükümetine ve siz sevgili kardeşlerime minnettarız. Teşekkür ediyoruz. 14 Ağustos 1974'te kalbimiz nasıl Kıbrıs için attıysa, 15 Temmuz 2016'da sizlerin kalbi de Türkiye için attı. Böyle bir günde Lefkoşa'nın, Girne'nin bizimle bir ve beraber olması göğsümüzü kabartmıştır."

"Türkiye'de artık darbe ve vesayet dönemleri geride kalmıştır. Yeni anayasayla gücümüz daha da artacaktır. Millet iradesine saygılı olmayanlar Türkiye'de çok yanlış işler yaptılar. Darbe tehditleri, ekonomik krizler Türkiye'nin geçmiş dönemlerde hızını kesti, gelişmesini yavaşlattı. En son 15 Temmuz'u yaşadık. Tarih dışı, akıl dışı tartışmalarla gündem oluşturmaya çalıştılar. Hala da devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile yalan yanlış bir sürü şeyler dinliyorsunuz. Hayır kampanyalarını seçim havasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Bu mesele memleket meselesidir. Türkiye meselesidir. Gelecek nesillerimize ağırlıklarından kurtulmuş Türkiye bırakma meselesidir."

"Memleketin hayrına ne varsa muhalefet otomatiğe bağlamış her şeye 'Hayır' diyor. 'Hayır'dan hayır gelmez. Onlar bugüne kadar her güzel işe hayır dediler, şimdi de anayasa değişikliğine hayır diyorlar. Vesayet bitmesin, darbe dönemleri devam etsin istiyorlar. KKTC'den bir kez daha söylüyorum. Anlattığınız saçmalıklara bu millet prim vermez. Bir daha bu ülke 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz'u yaşamayacak. 16 Nisan'da 'Evet' oylarıyla darbeler dönemini tarihe gömmeye hazır mısınız? Hiçbir vesayet odağı Türkiye'yi medeniyet yolculuğundan döndüremeyecek. Türkiye güçlendikçe KKTC güçlenecek. Kıbrıs'ta huzurun, adaletin güvencesi olmaya Türkiye olarak devam edeceğiz"

"16 Nisan'da kulağım Kuzey Kıbrıslı kardeşlerimden gelen seste olacak. Tek millet için, tek vatan için, tek devlet için, tek bayrak için güçlü bir 'Evet' demeye var mısınız? Allah sizden razı olsun. Allah yar ve yardımıcımız olsun. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun"