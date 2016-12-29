Başbakan Yıldırım: Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin yıl boyunca 1.404 lira olacağını belirterek "Asgari ücret 2017'de vergi dilimine girmeyecek" dedi.

2017 yılının zor bir sene olduğunu belirten Yıldırım 15 Temmuz darbe girişiminde cuntacıları engellemeye çalıştıkları esnada şehit ve gazi olanların hesaplarının sorulacağını da söyledi.

Yıldırım, 2017 yılının Türkiye için yatırım senesi olacağına dikkat çekerek "2017'nin huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum. 2017'de Türkiye bir yatırım yılı olacak." diye konuştu.

Çankaya Köşkü'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bazıları 2017'de Türkiye için kötümser bir senaryo piyasaya sürdüler. Ekonomi sorunları derinleşecek, kriz devam edecek gibi maksatlı, algı oluşturmaya yönelik ciddi bir faaliyet var. Bu faaliyetlerin tesadüfi olmadığın bilmenizi isterim.

15 Temmuz'daki alçaklar amaçlarına erişemeyince bu sefer garip gurabadan çalıp çırptıkları paraları lobi şirketlerine aktararak Türkiye'nin imajını nasıl bozarız, ekonomisine nasıl zarar veririz bunun gayreti içerisindeler.

Bunun için muazzam bir çalışma yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. O paralar da bitecek. Haydan gelen huya gider. Bu paraların da suyu çekecek. Sonra yaptıklarının hesabını verecekler. Zannetmesinler ki yaptıkları yanlarına kâr kalacak. Bu şehitlerin, gazilerin hesabını soracağız. Bu millet bizden bunu bekliyor.

"2017 yatırım yılı olacak"

2017'nin huzur ve kardeşlik getirmesini niyaz ediyorum. 2017'de Türkiye bir yatırım yılı olacak.

Biz zaten 65. hükümet olarak bunun kararını verdik, o yüzden de bütçede yatırımları yüzde 30'a yakın oranda arttırdık. Kamu yatırımlarını. Kamu yatırımlarıyla yetinecek değiliz.

Asıl Türkiye'yi bir adım öne geçirecek sizlerin yapacağı işler. Onun için sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi planlarınızı, hedeflerinizi asla ertelemeyin. 2017 iyi gelecek. 2017 her bakımdan ülkemiz için daha güzel günleri birlikte yaşayacağımız yıl olacak.

"410 bin vatandaşa iş imkanı sağladık"

Dünya ekonomisinde daralma var. Amerikan seçimleriyle beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerde başlayan oynaklık var kurlarda. Bütün bunlara rağmen Türkiye bu yıl sonunu istediği büyüme oranıyla kapatamayacak. İlk yarı iyi olmasına rağmen üçüncü çeyrekte geçirdiğimiz o darbe girişimi, o alçak girişim ve sonrasında küresel piyasalarda yaşanan sorunlar sebebiyle büyüme oranımız beklediğimizin altındadır.

Ama bütün bu olumsuzluklara rağmen biz bu sene içerisinde şu tarihe kadar 410 bin vatandaşımıza iş sağladık. 14 yıllık hizmetlerimizin getirdiği altyapı kazanımları, reform uygulamalarımız sayesinde bugün siz değerli genç işadamlarımız küresel pazarın oyuncuları haline geldiniz."