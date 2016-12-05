Başbakan Yıldırım: Anayasa değişikliği teklifinin bu hafta Meclis'e gelmesi için gayret ediyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, "Bu teklifi AK Parti grubu olarak verinceye kadar MHP ile görüşmeler devam edecek. Bu hafta Meclis'e gelmesi için gayret gösteriyoruz. Pürüzler konuşarak halledilir. Şu anda görüşmeler gayet iyi gidiyor" dedi.

Bütçe Maratonu öncesi Ankara'da AKP Genel Merkezi önünde gazetecilerin sorularını yanıtayan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Anayasa değişikliği çalışmaları ne durumda, hala görüşmeler sürüyor mu?

Arkadaşlar bugün AKP Genel Merkezi'nde milletvekillerimizle bir kahvaltı yapacağız ve istişare edeceğiz. Biliyorsunuz uzun bir süreden beri bütçe kanunu komisyonlarda görüşüldü nihayet Genel Kurul'a geliyor. Arkadaşlarımız bu komisyon çalışmaları sırasında çok büyük gayret gösterdiler. Aynı zamanda önümüzdeki yılda yapacağımız faaliyetleri de gözden geçireceğiz. Tabii bu sırada bir süreden beri çalışmalarını yürüttüğümüz kısıtlı, sınırlı anayasa değişikliğini de gözden geçireceğiz. Çalışmalar devam ediyor, karşılıklı arkadaşlarımız görüşüyorlar. Bize bu görüşmeleri rapor ediyorlar, bizden aldıkları bilgilerle yeniden görüşüyorlar. Teklifi verene kadar bu görüşmeler devam edecek. Anayasa Komisyonu'nda da görüşülecek.

MHP ile karşılıklı fesih yetkisi konusunda pürüz olduğu konuşuluyordu?

Pürüz olur, giderilir, konuşa konuşa insanlar anlaşılır. Gayet iyi gidiyor.

Teknik düzenleme mi?

Teknik düzenlemeler de var ancak esas itibariyle burada sınırlı bir değişiklik söz konusu, yürütme ve yasama ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda görüşüyoruz.

Bu hafta Meclis'e gelecek değil mi?

İnşallah, onu temenni ediyoruz

Alınacak tedbirler perşembe günü açıklanacak değil mi?

EKK toplantımızı yaptık, kapsamlı açıklamayı perşembe günü yapacağız

