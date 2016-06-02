Başbakan: Anayasa ne söylerse söylesin, Cumhurbaşkanı'nın fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur

Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa ne söylerse söylesin, cumhurbaşkanının fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, bugün Alman Parlamentosu'nda oylanacak 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen tasarıya ilişkin olarak, "Sonuçlarını göreceğiz. Almanya gerçek bir dostluk testinden geçiyor" diye konuştu.

AKP il başkanları toplantısında konuşan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vatandaşa hizmet yapmazsan vatandaş dersini verir. AK Parti'nin bugünlere gelmesinin arkasındaki en önemli şey 'Millet ne derse onu yaparım' demesidir. Milletin derdini sormayanın artık bu ülkenin idaresinde yeri yok. Demokrasi milleti kendisine benzetmek değil, millet neyse sen de o olacaksın.

"Anayasa ne söylerse söylesin..."

Cumhurbaşkanını halkın seçmesi demokrasi tarihimizde bir dönüm noktasıdır. 21-22 milyon oy alan bir cumhurbaşkanı 'Ben işe karışmam' diyebilir mi? Anayasa ne söylerse söylesin, cumhurbaşkanının fiili olarak siyasi sorumluluğu doğmuştur. Yeni anayasa ile sistemin yolunu açma zamanıdır. Başkanlık sistemini bu ülkeye getireceğiz.

İstiyoruz ki yeni anayasa rakiplerimizin de bir katkısı olsun. Biz bunu istiyoruz. Onun için defalarca çağrı yaptık. Hatta vekil hesabını da bıraktık, herkes söyleyeceğini söylesin... Ama günün sonunda baktık ki bunların niyeti başka. Daha fazla beklemek bu millete haksızlık olur. AK Parti olarak 78 milyonun bir ferdini bile dışarıda bırakmayacak bir anayasa teklifini getireceğiz. Ondan sonra karar Meclis'indir. İnanıyorum ki bu Meclis savaş şartlarında bile bugünkünden daha güzel anayasasını yapan bu Meclis tarihi sorumluluğu en iyi şekilde yapacaktır. Diyelim ki olmadı, adres yine millettir. Her zaman siyasetin çözüm üretemediği yerde çare millettir, sandıktır. Milletin 'Biz sizi seçtik niye zırt pırt geliyorsunuz' da dememesi lazım. Mecbur kalmadıkça milletin önüne sorun götürmemek lazım.

"İzmir beni belediye başkanı seçmedi,

çünkü uzak görüşlüler"

Bir partinin sözcüsü 'Başbakanı İzmir çıkarmadı, seçilmedi atanamadı' diyor. Anamuhalefet lideri 'İzmir başbakan çıkaracak' diyordu. İzmirli hemşehrilerime teşekkür ediyorum... İzmir beni niye belediye başkanı yapmadı, İzmirliler uzak görüşlü de onun için.

Muhalefet şunu bilmeli, istediğini söyleyen istemediğini de işitir. Buna katlanacaklar.

Şimdi bu ilk değil, son da olmayacaklar. Bazen bazı ülkeler dış siyasette çaresizlğie düşünce bazen böyle parlak fikirler orataya atabiliyor.

Bunların Kürtler ile ilgili bir sorunu yok. Bu beladan Türkiye'yi kurtaracağız. Şu anda her türlü tahribatı yapıyorlar. Mücadelemiz devam edecek. Arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Günü gelince bunların sırtını sıvazlayanlar bu yüce milletin yüzüne bakamayacaklar. Bize soruyorlar, 'Operasyonlar ne zaman bitecek' diye. 3 şartı var. Birincisi PKK ne zaman silahlarını bırakır, sivil vatandaşlarımızı rahatsız etmezse... İki güvenlik kuvvetlerimize silah doğrultmazsa... Üç vatandaşlarımız rahatça seyahat edinceye kadar hiçbir güvenlik problemi yaşamayıncaya kadar, kardeşlik sağlanıncaya kadar bu operasyonlar devam edecek. Bu terör grupları silahlarını gömerek cumhurbaşkanımızın da dediği gibi üzerine beton atıncaya kadar bu operasyonlarımız devam edecek.

65. Hükümet, ondan önceki bütün hükümetlerin verdiği sözlerin arkasında olacak. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Üreten, yatırım yapan bir hükümet olacağız. Daha önce de söyledik, yatırımcının önüne engeller çıkarmak değil önüne turkuaz halı sereceğiz. Çünkü ihtiyacımız olan üretmek. Üretmeyen ülke gelişmez. Gereksiz kaynak kullanımının önüne geçeceğiz. Kamu başta olmak üzere israfın önlenmesi için her türlü tedbiri alacağız.

"Almanya bir dostluk testinden geçiyor"

Almanya'da bir oylama var... Neymiş, 1915 olaylarından bizi sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Siyasette çaresizliğe düşünce böyle parlak fikirler geliyor. Bu da onlardan biri. Merkel'e dedim ki 'Almanya Türkiye'nin sağlam bir müttefiği, dolayısıyla böyle akıl dışı bir işe vesile olmamasını temenni ediyoruz' Bana dediği şu 'Elimden geleni yapacağız' Ben de 'Size rağmen orada bir şey olmaz' dedim. Göreceğiz. Almanya gerçek bir dostluk testinden geçiyor.