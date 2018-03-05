Başbakan Yıldırım: Afrin operasyonu, zulme son verme harekatıdır

İZMİR, (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın, yalnızca Türkiye\'nin toprak bütünlüğüne ve halkın can güvenliğinin sağlanmasına yönelik olmadığını belirterek, \"Afrin operasyonu, aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin zulmüne son verme harekatıdır\" dedi.

Başbakan Yıldırım\'ın AK Parti Manisa 5\'inci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi sonrası İzmir\'de dün gece katıldığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı için basına kapalı düzenlenen mevlit programıyla ilgili görüntüler basınla paylaşıldı. Gaziemir ilçesinde, şehit ailesinin evinin bulunduğu sitede kurulan taziye çadırındaki programda, şehit Palancı\'nın ailesiyle görüşerek, \'taziye\' dileklerini ileten Başbakan Yıldırım, burada konuşma yaptı. Bütün şehitlere Allah\'tan rahmet ve yakınlarına sabır dileyip, şehitliğin ölüm olmadığını, mertebelerin en yükseği olduğunu belirten Yıldırım, \"İhsan Bey ve Yasemin Hanım, şehit anne ve babası olarak ne kadar gurur duysanız azdır\" dedi. Şehit Uğur Palancı\'nın ülkesi ve milleti için canını seve seve verdiğini kaydeden Yıldırım, \"Onlar, o tepeyi ele geçirmek için mücadele verirken, kahpece bir saldırıya uğradılar; ama içiniz rahat olsun. 48 saat geçmeden o tepe, o alçaklara mezar oldu\" diye konuştu.

\'BUNLAR, KİRALIK KATİLLER\'

Terör örgütlerinin bu coğrafyada kimseye faydasının olmadığını vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bölücü terör örgütü mensuplarıyla PKK\'yla PYD\'yle DEAŞ\'la aziz milletimizin vatandaşlarını karıştırmayalım. Bu alçak örgütün esasında Kürtler ile ilgili hiçbir meselesi, derdi yok. Kürtlere de bir faydası yok, Araplara da Türklere de. Bunlar, kiralık katiller; bunların işi gücü öldürmek. Onun için bu harekat, Afrin operasyonu; sadece kendi toprak bütünlüğümüzü, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlama harekatı değildir. Aynı zamanda yıllardan beri o bölgede zulüm gören Kürt kardeşlerimiz, Arap kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimizin bu zulmüne son verme harekatıdır. Bölgeye huzur ve barışın getirilmesi operasyonudur.\"

Türkiye\'nin Türk\'ü, Kürt\'ü, Arap\'ı, Türkmen\'i, Roman\'ı, Boşnak\'ı ile bir, beraber ve kardeş olduğuna vurgu yapan Yıldırım, \"Birbirimize daha çok kenetlenelim. Bu ülkenin düşmanlarının istediğini yapmayalım, onları sevindirmeyelim\" dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından şehit babası İhsan Palancı\'ya Türk bayrağı, annesi Yasemin Palancı\'ya da Kur\'an-ı Kerim hediye etti.



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