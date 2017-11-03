Başbakan Yıldırım: Adı ne olursa olsun terörün hesabını göreceğiz

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU- Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Erzincan\'da yaptığı konuşmada, \"FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG adı ne olursa olsun, hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz\" dedi.

Erzincan Üniversitesi\'nin 2017-2018 Akademik Yılı\'nın açılış programına katılmak üzere bugün saat 11.20\'da uçakla memleketine gelen Başbakan Binali Yıldırım\'a eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Havalimanı terminalinde toplanan kalabalığa seslenen Yıldırım, konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamlarını getirdiğini söyleyerek başladı. Dün Hakkari\'de, bugün de Diyarbakır\'daki saldırıda şehit olan güvenlik güçlerine rahmet dileyen Yıldırım, şunları söyledi:

\"Dün alçak terör örgütü, Şemdinli\'de bölüğümüze saldırdı. 8 vatan evladı bölücü terör örgütünün saldırısında şehit düştü. Bugün Diyarbakır\'da yine operasyon sırasında 1 polisimiz şehit oldu. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Yiğitlerin diyarı Erzincan\'dan bir kez daha ifade ediyorum; FETÖ, PKK, DEAŞ, PYD veya YPG adları ne olursa olsun, terör örgütlerinin hepsinin hesabını göreceğiz. Türkiye\'yi teröre teslim etmeyeceğiz. Çanakkale\'de 7 düveli durduran, istiklal mücadelesinde yalın kılıç savaşan bu millet, 15 Temmuz\'da tankları, uçakları, topları imanıyla durdurdu. Vatan aşkıyla 15 Temmuz gecesi Erzincan başta olmak üzere 80 milyon vatan evladı destan yazdı. O hainler iyi bilsin ki bu vatanın bir karış toprağını, bir tek çakıl taşını dahi koparamazsınız. Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez, Türkiye bölünmez, bu millet yenilmez.\"

\'TÜRK OTOMOBİLLERİ YOLLARDA GİDECEK\'

15 yıldır Türkiye\'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, hızlı tren hayalinin gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Türkiye\'nin kendi tankını, uçağını, silahlı silahsız hava aracını yapar hale geldiğini anlatan Yıldırım, artık yerli otomobilin yapımına da karar verildiğini kaydetti. Yıldırım, \"Yıllardır kriz tellallığı yapanlar, biz yapamayız, edemeyiz diye konuşanlar artık hiçbir mazeret bulamayacak. Yerli otomobil Türk mühendisinin, Türk işçisinin, Türk teknisyeninin akıl ve alın teriyle inşallah üretilecek. AK Parti 15 yıldan beri 20 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptı. İşte yerli otomobillerimizde inşallah yakın zamanda bu güzel yollarda gidecek ve bu yolları taçlandıracak. Milletimize hayırlı uğurlu olsun\" diye konuştu.

ERZİNCAN\'A YATIRIMLARI ANLATTI

Konuşmasında 15 yıllık iktidarları döneminde Erzincan\'a 9 milyar liralık yatırım yaptıklarını da vurgulayan Başbakan Yıldırım, Türkiye\'nin en modern havalimanını Erzincan\'a inşa ettiklerini söyledi. 226 bin nüfusa sahip olan Erzincan\'a uçakla 306 bin vatandaşın seyahat ettiğini ifade eden Yıldırım, gelecek yıl Kemah, İliç ve Kemaliye\'yi doğalgazla buluşturacaklarını belirtti. 600 yataklı şehir hastanesi de inşa edileceğini söyleyen Yıldırım, Erzincan\'ı kalkındırmak için daha çok çalışacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da katıldığı törenle geçen günlerde açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin Erzincan\'a da ulaşacağını vurgulayan Yıldırım, \"Artık Erzincan yükün, seyahatin, yolculuğun buluştuğu merkez haline geliyor\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım\'ın cuma namazını kılacağı Terzibaba Camii yakınında bulunan TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri karşılama hazırlığı yaptı.

Güzergâhta bekleyen öğrenciler, karşılama provasını birkaç kez tekrarladı. Yıldırım, karşılama hazırlığı yapan öğrencilerin yanından geçerken otobüsten inerek yanlarına gitti. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yıldırım, cuma namazını kılmak üzere Terzibaba Camii\'ne geçti.



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