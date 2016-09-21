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Başbakan Yıldırım: ABD, YPG’ye silah verirse esefle karşılarız

“Biz Amerika ile anlaşamıyoruz”

21 Eylül 2016 22:22

Başbakan Binali Yıldırım, "ABD'nin IŞİD'e karşı YPG'yi doğrudan silahlandıracağı" yönündeki haberler ile ilgili olarak “Biz Amerika’yla anlaşamıyoruz” dedi. Yıldırım, “Amerikalılara biz bunu açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunun ancak esefle karşılarız” diye konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Genel Merkezi önünde, dün yapılan EkonomiKoordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"PKK'nın isim değiştirmiş uzantısıdır. PKK neyse, PYD de odur. Kürt kardeşlerimizle bir alakası yoktur. Kürt kardeşlerimiz, Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de yaşıyor. Bunlarla ülkemizin hiçbir sorunu yok. Ancak bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yenmek için mücadeleye girilmez. Amerika ile bu konuda anlaşamıyoruz. Amerikalılara biz bunu açıkça söyledik ve bu konudaki hassasiyetimizi de bildirdik. Hala böyle bir kararın arkasındalarsa bunun ancak esefle karşılarız. Doğru bir iş değildir. Suriye'deki sorunu çözmez. Daha da karmaşık hale getirir. Halbuki zaman artık Suriye sorununun acil olarak çözülme zamanıdır. Bu konuda da herkese tarihi sorumluluk düşmektedir. Aksi halde binlerce onlar insan hayatını kaybediyor, evinden barkından oluyor, yollara düşüyor. Bu ızdırabı artık sona erdirmek hepimizin Suriye'de söz sahibi olan bütün ülkelerin görevidir."

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