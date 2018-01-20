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Politika

Başbakan Yıldırım: 350 bin Kürt kardeşimiz Türkiye'ye sığındı (2)

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLECİK'TE Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Bilecik 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katıldı

20 Ocak 2018 22:17

BAŞBAKAN YILDIRIM, BİLECİK\'TE
Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti Bilecik 6\'ncı Olağan İl Kongresi\'ne katıldı. İstasyon Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen kongrede konuşan Başbakan Yıldırım, Bilecik\'te Ak Parti\'nin 25 bin kayıtlı üyesi olduğunu, bunlardan 10 binini kadın üyelerin oluşturduğunu söyledi. Ak Parti\'nin rakibinin olmadığını ifade eden Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
\"Ak Parti\'nin rakibi yine Ak Parti. Ak Parti her seçimde kendisi ile yarışıyor. Her daim çıtayı daha yükseğe çıkararak kendi rekorlarını kırıyor. Ak Parti, milletin partisidir. Ak Parti insanımızın yıllar yılı ihmal edilmiş, geciktirilmiş hayallerini, umutlarını gerçeğe dönüştüren partinin adıdır. Özgür, adil, müreffeh bir Türkiye\'nin siyasi adresidir Ak Parti. Her türlü baskıya, kumpasa, vesayete her türlü girşime karşı bayrak açmış bir oluşumdur Ak parti. Bu milletin değerlerine sahip çıkan, siyasetin adıdır. Ak Parti olarak 80 milyon vatan evladının kardeşliği için, bunun için hizmet yapıyoruz. Her yaptığımız işi milletimizin geleceği için, birliği, beraberliği için yapıyoruz. O Bozüyük\'ün girişindeki üst üste gelen hızlı trenler, bölünmüş yollar, kavşakları biliyorsunuz değil mi? Oradan geçen muhalefetin adamları \'ya biz nereye geldik. San Francisco mu burası\' diyerek söylenmeye başlamışlardır. Orası San Francisco değil, Bozüyük, Bozüyük\"
\'TÜRKİYE BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR\' 
Türkiye\'nin 15 yılda 3 misli büyüdüğünü belirten Başbakan Binali Yıldırım, \"Bütçeyi 15 yılda 6 kat büyüttük. 2002\'de Türkiye\'nin bütçesi 120 milyar liraydı, bu seneki bütçemiz tam 763 milyar lira. 6 kat daha büyük. 2002\'de bütçemiz bugünkü Milli Eğitim bütçesinden daha azdı. Şimdi 134 milyar lira. Nereden nereye, işte Ak Parti farkı bu değerli kardeşlerim. 15 yıl önce 12 tane ilimiz ancak ihracat yapıyordu, şimdi ihracat yapmayan ilimiz kalmadı. Ülkede bir bir iflas bayrağını çekerken, Türkiye başarıdan başarıya koşuyor. Tükiye 3\'üncü çeyrekte yüzde 11\'den fazla büyüdü. Türkiye dünyada 3\'üncü çeyrek itibariyle en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu. Türkiye\'ye de bu yakışır.\"
\'ALLAH MEHMETÇİK\'İN YAR VE YARDIMCISI OLSUN\'
Başbakan Yıldırım \'Zeytin Dalı\' adıyla hava harekatının başladığını da belirterek şöyle konuştu:
\"Şu an itibariyle kahraman silahlı kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin bölgedeki vatandaşlarımızın başına ağrıtan Afrin\'de yaşayan Arap, Kürt, Türk, Türkmenlere zulmeden PKK, PYD, YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah, Mehmetçik\'in, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Değerli kardeşlerim, 80 milyon vatan evladının duası askerlerimizledir. Türkiye, dostluğuna dostluklarına önem veren bir ülkedir, ancak Türkiye\'ye karşı husumet içinde olanlar birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da en ağır şekilde cezalandırılırlar. Bunu bütün dünya bilmelidir. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Bizim hiç kimseyle herhangi bir sorunumuz yok. Biz bu topraklarda barış hakim olsun diyoruz. Kardeşlik hâkim olsun diyoruz. Kardeşi kardeşe düşman etmesinler istiyoruz. Bin yıldır bu topraklarda işte tam da burada Bilecik\'te, Bilecik\'ten bir cihan hakimiyetine sahip Osmanlı doğdu. Söğüt\'ten yola çıkan bu tarihi yolculuk, 3 kıtaya yayıldı ve 6 asır boyunca bütün dünyada 3 kıtada hep kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur içinde Osmanlı hüküm sürdü. Bugün saat 5 itibariyle Suriye Afrin bölgesinde PKK, KCK, YPG, ve El Kaide terör yuvalarına karşı başlattığımız hava harekatı 5 itibariyle başlamıştır. Harekatın adı \'Zeytin dalı\' harekatıdır. \"
Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

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