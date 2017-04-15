Başbakan Yıldırım: 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız

Başakşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap eden Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'un Türkiye'nin özeti, 81 ilin aynası olduğunu belirterek, İstanbul'un yüzü gülerse Türkiye'nin de yüzünün güleceğini, kalkınırsa Türkiye'nin de kalkınacağını anlattı. Yıldırım, "16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız" yorumunda bulundu.

Başbakan Yıldırım, yarın darbelerden kurtulmuş bir Türkiye'nin başlangıcı olacağını vurgulayarak, "16 Nisan'da güçlü bir 'evet' demeye hazır mısınız? Millet adına kararımız 'evet', millet için kararımız 'evet', geleceğimiz için kararımız 'evet', değişim için kararımız 'evet'. Unutmayın mesele memleket meselesi. Onun için sandıklara gideceğiz. Başakşehirliler rekor yapmaya hazır mı? Sandıkları evetlerle dolduracak mıyız? Daha güçlü bir Türkiye için hazır mıyız?" diye sordu.

"Türkiye bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak"

Katılımcılara "Ülkenin değişimini sağlayacak, tarihi değişim için hazır mısınız?" diye soran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Özgürlükçü, katılımcı, demokrasiyi esas alan anayasaya var mısınız? Türkiye'nin darbe anayasalarından kurtulması için hazır mıyız? Meclis'i güçlendirmek için, millet hükümetini kurmak için var mısınız? Tüm meselelerin yerinden çözümünün Meclis ve siyaset kurumu olduğunu herkes bilecek, kabul edecek. 15 yılda beraber başardıklarımız ortada. İnşallah yarın, 16 Nisan'dan sonra çifte bahar yaşayacağız. Ekonomi şaha kalkacak, istikrara, büyümeye, değişeme 'evet' diyen Türkiye, inanın yatırımcıların göz bebeği olacak. Büyük projelerimiz daha hızlı şekilde tamamlanacak. Devlet engellerden kurtulacak ve bürokrasi hızlanacak ve kazanan Türkiye olacak. Vesayet son bulacak, milli irade hakim olacak. Artık hükümetleri, Ankara'da otel odalarında değil, gizli kapılar arkasında değil, sandıkta siz kuracaksınız. Siz karar vereceksiniz. 16 Nisan akşamı, hükümet de Meclis de netleşmiş olacak. "

Başbakan Binali Yıldırım, "Önümüzde saatler kaldı, yarın bu saatlerde oylarımızı vermiş olacağız. İnşallah vereceğiniz oylarla Türkiye, bir daha 15 Temmuzları yaşamayacak. 15 Temmuz'un cevabı 16 Nisan'dır. 16 Nisan'da kararımız 'evet'. 'Evet oyu verenleri denize dökeceğiz.' diyenlere cevabımız ne?" diye sorarak, onlara en güzel cevabın yarın sandıkları doldurarak verileceğini söyledi.