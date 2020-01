Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz bizim için artık takvimdeki günlerden bir gün değil

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da 'Demokrasi Mitingi'nde 15 Temmuz gazilerine hitap etti. Yıldırım, "15 Temmuz bizim için artık takvimdeki günlerden bir gün değil" dedi.

Ankara'da 'Demokrasi Mitingi'nde konuşan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Biz, demokrasimizi daha iyiye götürmek, özgürlükleri daha da genişletmek, vesayetleri, darbeleri tarihin derinliklerinde yok etmek adına çıktığımız bu yolda "İlk durağımız Kahramankazan" dedik. Mitinglerimize Kahramankazan'da başladık.

16 Temmuz sabahı nasıl karanlıktan aydınlığa uyandıysa bu ülkeye, bundan böyle, 16 Nisan ile birlikte bir daha vesayetlerin, demokrasi dışı güçlerin heveslerinin, hayallerinin hayata geçmeyecek şekilde yok olduğu bir günü bu ülkeye, bu büyük Türkiye'ye inşallah kazandıracağız. Değerli kardeşlerim, size Türkiye'nin dört bir yanında Orman Teşkilatı'na ait iş makineleriyle, araçlarla bu hainlerin çıkmaya çalıştığı kışlaların önünü kapadınız ve bunların, bu kirli emellerini akamete uğrattınız.

Sizler 15 Temmuz'un kahramanlarısınız



Siz emekçiler, Türkiye'de demokrasi ve özgürlüklere hiçbir gücün asla halel getirmeyeceğini yedi düvele gösterdiniz. Bu mesaj, bütün darbe heveslilerine çok ağır bir derstir. Milletin verdiği bu ağır mücadele, bütün dünya halklarına önemli bir mesajdır. Hiçbir güç, hiçbir odak milli iradesinin üstünde değildir. Halka rağmen var olmaya çalışan böyle karanlık yapılanmalar, milli iradenin önünde diz çökmeye mahkumdur. Bunu 15 Temmuz bütün dünyaya göstermiştir.

O gece, darbecilerin ilk hedefi sayın Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek, seçilmiş hükümeti devirmekti. Parlamentoyu kapatmaktı. Şükürler olsun ki bunu başaramadılar. Milletine ve ordusuna layık bir Cumhurbaşkanı olarak, hükümet olarak darbecilere milletimizle omuz omuza durarak karşı koyduk. Darbecilere darbeyi vurduk.

FETÖ'cü hainler halktan gasp ettikleri uçakları, helikopterleri, tankları, milli iradenin merkezi Meclis'in tepesinden bombalar yağdırdılar. O gece bombalara rağmen milletvekillerimiz Meclis'ten ayrılmadılar, bu alçaklara karşı kahramanca direndiler.

Geçmişte, siyasi tarihimiz zaman zaman darbelerle karşı karşıya kaldı. 15 Temmuz'da halkın gücü, tankın gücünü yenmiştir. Millet olarak büyük acılar yaşadık, büyük bedeller ödedik. Ekonomik kayıplarımız oldu, bunları telafi ederiz. En büyük kaybımız insan kaybımızdır. İnsanlarımız hayatlarını ortaya koydu. Daha önce bu kadar büyük bir ihanet, böyle büyük bir felaket yaşamadı bu millet. Üstelik FETÖ'cü hainler bu acıların hepsini bütün dünyanın gözü önünde bize yaşattılar. Ruhlarını, akıllarını satanlara Türkiye'nin ruhunu, istiklalini teslim etmedik. Etmeyeceğiz.

O karanlık gecede okunan ezanlar ve salalar, kalplerimizi bütünleştirdiği gibi, sonsuza kadar hep bir olacağız, beraber olacağız. Bundan sonra hiç kimse, bu asil millete böyle kötülükler yapamayacak. Hiçbir alçakça girişim, provakasyon bizim kardeşliğimizi bozamayacak. 15 Temmuz'un ardından demokrasi ve hukuk için, özgürlük için hükümet olarak, muhalefet olarak bir olduk, beraber olduk.

"Yenikapı ruhunu tekrar yaşattık"

Yenikapı'da Yenikapı ruhunu tekrar yaşattık. Bütün siyasi partilerin genel başkanları, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, aynı yerde saf tuttuk. Şunu da ifade etmek isterim ki, o gece görsel ve yazılı basınımız da darbeye karşı çok ama çok önemli bir sınav verdi. 81 ilimiz, 80 milyon vatandaşımız o gece ayaktaydı. 27 gün boyunca bütün illerimizde, meydanlara vatandaşlarımız demokrasi nöbeti tuttu. İzmir Konak Meydanı ile Diyarbakır Meydanı, Taksim Meydanı ile Kızılay Meydanı aynı duyguyu yaşadı. Berlin'den Astana'ya, Saraybosna'dan Üsküp'e milyonlarca vatandaşımızın kalbi bizimle attı. Dünyanın dört bir yanından ülkeler desteklerini bize iletti.

Demokrasi adına, hukuk adına milletimizin yanında oldular. Acımızı paylaştılar. Bütün dostlarımıza bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. "Türkiye otoriterleşiyor" diyenlere bu tabloyu iyi okumalarını öneriyorum. Milletin oylarıyla buralara gelen cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek isteyenler, bu kardeşlik ruhunu iyi değerlendirmelidir. Bugün bu ülkede, demokrasimiz ayaktaysa, Cumhurbaşkanımız ile hükümetimiz ve onun liderliğinde kahramanca direnen milletimiz sayesindedir.

O gece hainler kaybetti, millet kazandı. Devletine, Meclisinize, emniyetine, vatandaşına kurşun atan alçaklar kaybetti. Demokrasi kazandı. Demokrasi destanı yazdık. İnşallah, 16 Nisan'da yine milletimizin 'evet' oylarıyla büyük bir değişime imza atacağız. Kararımız... (Evet sesleri) Allah sizden razı olsun. Türkiye, çok daha büyük hedeflere koşacak. Cumhurbaşkanı Sistemi ile ülkemiz, mevcut sistemin yol açtığı boşlukları da dolduracak. Ve artık zaman kaybetmeden Türkiye'nin 2023 hedeflerine, muhasır medeniyetler seviyesine kararlı adımlarla yürüyeceğiz.

Demokrasiyi koruma ve geliştirme konusunda elbet sivil toplum örgütlerinin, sendikaların rolü büyüktür. Sizler demokrasinin temel taşlarısınız. Bir ülkenin demokrasi kalitesi, STK'ların gelişmişliğiyle doğru orantılıdır. Sendikaların bu noktada rolü büyüktür. İşverenle emek arasındaki dengeyi, sizlerin adalet eksenli mücadeleniz sağlar. Sizler, dünyanın en önemli örgütlerinden birisiniz. Çünkü gücünüzü emekten, alın terinden, akıl telinden alıyorsunuz. Onun için verdiğiniz mücadele kutsaldır. Türkiye'de ormancılığı geliştirme yolunda büyük bir gayret gösteriyor, hedefleri gerçekleştiriyorsunuz. Ormancılıkta bu noktaya gelmemizde fedakar orman çalışanlarımızın katkısı büyüktür.

Merkezde ve taşrada 44 bin çalışan orman işçimiz var. Değerli kardeşlerim, sizler sayesinde az önce Bakanımız da açıkladı, orman varlığımız geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 1.5 milyon hektar arttı. Bu sizin sayenizde oldu. Size teşekkür ediyorum. Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde çalışan bütün çalışanlarımızın hemen hemen tamamı Öz-Orman İş Sendikası'nda örgütlenmiş. Sizler, doğanın korunması, Türkiye'nin güzelliğinin muhafazası için büyük gayret gösteriyorsunuz. Sizlerle bu alanlarda çok güzel bir çalışmamız var. Özellikle orman yangınları konusunda sizlerin ortaya koyduğu başarı hakikaten çok önemli.

Yanan alanların her bir metre karesini bir yıl içinde yeniden yeşillendiriyorsunuz. Orman yangınlarıyla mücadelede gösterdiğiniz için bu gayret için hepinize teşekkür ediyorum. Yangınla mücadele çalışmalarında bugüne kadar 113 orman şehidimiz oldu. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Canını vermekten bir an bile tereddüt etmeyen her cana minnet borçluyuz. Ülkemize katma değer üretmek için alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum.

15 yılda ağaç servetimizi yüzde 30 artırdık. Yaklaşık 4 milyar fidan diktik. Türkiye halen dünyada orman varlığını koruyabilen az sayıda ülkelerden biridir. 2003'te bugüne kadar 145 şehir ormanı kuruldu. Tüm dünyada ormanlık alanlar azalırken Akdeniz kuşağı gibi yangına son derece hassas bir coğrafyada orman varlığını artırabilmeyi başardık"