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Başbakan Yıdırım: Büyükelçiyi kurtaramadık acımız büyük

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast ile ilgili görüştü

20 Aralık 2016 02:40

Rus Büyükelçi Karlov'a düzenlenen suikast hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Tüm çabalara rağmen büyükelçiyi kurtaramadık acımız büyük​" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a düzenlenen suikastle ilgili açıklama yaptı.

Başbakan Yıldırım, "Karlov alçak bir saldırı sonrası hayatını kaybetti. Tüm çabalara rağmen büyükelçiyi kurtaramadık acımız büyük. Bütün Rus halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

 

Medvedev görüştü

 

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile Rus Büyükelçi Andrey Karlov'a düzenlenen suikast ile ilgili görüştü.

 

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