-BAŞBAKAN YARIN EMEKLİ MAAŞI ZAMMINI AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, 2011 yılı işçi ve Bağ-Kur emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, AK Parti grup toplantısında 2011 yılı Ocak ve Temmuz ayı emekli maaşlarına yapılacak zammı açıklayacağını bildirdi. Bakan Dinçer, Başbakanlık Yeni Bina'da, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan konusunda düzenlenen basın toplantısında, ''Emeklilerle ilgili yeni bir düzenleme var mı?'' sorusunu yanıtladı. Bu konuda, ''Eğer promosyonlar kast ediliyorsa, keşke onun kararını verecek olan ben olsaydım'' diyen Dinçer, ''Çünkü o zaman emeklilerimizin lehine karar vermek benim açımdan çok daha kolay olacaktı ama konuyla ilgili görüştüğümüz bankalarla maalesef olumlu bir netice elde etme imkanımız olmadı ama hala da son görüşmeyi yapmadık. Onu da açıklamakta yarar görüyorum'' dedi. Bakan Dinçer, bunun dışında, 2011 yılında emekli maaşlarıyla ilgili çalışmaları tamamladıklarını, Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun bu meseleyi görüştüğünü, yarın çok büyük ihtimalle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında bu açıklamayı yapacağını bildirdi. Açıklamanın hangi emeklilere ilişkin olacağı sorusu üzerine Dinçer, ''2011 yılı için emeklilere vereceğimiz maaş artışlarıyla ilgili düzenlemeyi kastettim. Biliyorsunuz devlet memurlarının maaşlarıyla ilgili artışlar belli olmuştu, emeklilerimizinki henüz belli olmamıştı. O çalışmaları da tamamladık. Dolayısıyla yarın Sayın Başbakanımız 2011 yılı Ocak ayında ve Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammı da açıklayacak. İşçi, Bağ-Kur'' diye konuştu. Gazetecilerin bu konudaki soruları üzerine Dinçer, çalışmanın yaklaşık 7 milyon emekliyi ilgilendirdiğini belirterek, ''Her şey kontrol altında, bütçemize de yerleştiriyoruz, kaynağı belli, herşeyi belli'' dedi.