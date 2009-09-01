Başbakan Yardımcyısı Arınç Libya'ya gitti

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidara gelişinin 40. yıl dönümü dolayısıyla Başkent Trablus'taki kutlamalara katılmak üzere Libya'ya gitti.

Arınç, hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bülent Arınç, Libya Devrimi'nin 40. yıl dönümü dolayısıyla Libya'da düzenlenen törenlere Libya liderinin Başbakan Erdoğan'ı özel olarak davet ettiğini söyledi.

Başbakan Erdoğan'ın ise Libya'daki törenlerde hazır bulunmak üzere kendisini görevlendirdiğini belirten Arınç, bugün Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak törenlerin, gece yarısına kadar devam edeceğini anlattı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, aynı zamanda, Kaddafi'nin kızı Ayşe Kaddafi'nin de Libya'da bütün İslam dünyası ile irtibatlı bir derneğin başkanı sıfatı ile Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ı da davet ettiğini hatırlatarak, birlikte Libya'ya gideceklerini bildirdi.

Libya'daki törenlerde bulunacaklarını ve aynı zamanda ikili görüşmeler yapacağını ifade eden Arınç, Türkiye-Libya ilişkilerinin son dönemlerde arttığını, özellikle Türk müteahhitlerinin Libya'da çok fazla iş aldığını vurguladı.

Türkiye ile Libya arasındaki ticaret hacminin 10 milyar doları bulduğunu anımsatan Arınç, daha sonra Emine Erdoğan ile birlikte özel uçak DAP ile törenlere katılmak üzere Libya'ya hareket etti.