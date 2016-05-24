Başbakan Yardımcısı Türkeş, Bahçeli'nin olağanüstü kongre kararı için "Demokrasi budur" dedi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi'nin muhaliflerin talebini oybirliği ile onaylamasının ardından, MHP Tüzüğü'nün 63. maddesinde genel başkana tanınan "olağanüstü kongreyi toplama" yetkisini kullandı. Bahçeli, MHP'yi 26 Haziran veya 10 Temmuz'da 'seçimli' olağanüstü kurultaya çağırdı. MHP'deki olağanüstü kongre kararına hükümet'ten ilk yorum geldi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, MHP Genel Merkez'in aldığın olağanüstü kongre kararına ilişkin olarak "Demokrasi budur" dedi.

Yargıtay'ın aralarında Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın bulunduğu muhaliflerin istediği olağanüstü kongre kararını onaylamasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin olağanüstü kongre kararı alması ve kongre için tarih vermesi, "Büyük bir manevra" olarak yorumlandı.

Meral Akşener: AKP, Tuğrul Türkeş gibi bana da başbakan yardımcılığı teklif etmişti

MHP Genel Başkan adayı Meral Akşener, 1 Kasım seçimleri öncesi AKP’ye geçen MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş gibi kendisine de “başbakan yardımcılığı teklifi yapıldığını” söyledi. Akşener, "Resmi bir şekilde ama ben hemen reddettim Sayın Türkeş ile ben de giderdim şu anda karşınızda bakan olarak oturuyor olurdum. Biz tırnaklarımızla bir mücadele veriyoruz. Ben başbakan olacağım sözünü hesaplayarak söyledim. Bilerek söyledim seçmen bunu kabul etti. Şimdi bana ne için saldırıyorlar çünkü bizim yüzde 19.5’lik bir oy potansiyelimiz var" diye konuştu.