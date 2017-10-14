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Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Her şey güllük gülistanlık

"Şimdi reform yapma zamanı"

14 Ekim 2017 16:17

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları sırasında açıklamalar yaptı. Şimşek, "Küresel ekonomide kısa vadede her şey çok iyi görünüyor, yani her şey güllük gülistanlık" dedi.

Şimşek, IMF-Dünya Bankası toplantıları ve G20 oturumlarından çıkan mesajın 'şimdi reform yapma zamanı' olduğunu söyleyerek, "Küresel ekonomide kısa vadede her şey çok iyi görünüyor, yani her şey güllük gülistanlık. Orta vadede tabii her zaman için bir takım riskler var. İşte o risklere karşı küresel olarak küresel ekonominin direncini artırmak için reform ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; Şimşek ayrıca AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen kendisinin eş başkanlığında, Türkiye ve AB arası ekonomik ilişkilerin ve entegrasyonun geniş bir şekilde değerlendirileceği bir zirve yapılacağını açıkladı.

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