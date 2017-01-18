T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Başbakan Yardımcısı Şimşek Davos'ta

Mehmet Şimşek, 47. Dünya Ekonomik Forumu'na katılıyor

18 Ocak 2017 22:27

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 47. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Türkiye'yi temsil etmek üzere beraberindeki heyetle İsviçre'nin Davos kasabasına geldi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Duyarlı ve Sorumlu Liderlik" ana temasıyla düzenlenen ve 20 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan forumun, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması", "Suriye ve Irak: Anlaşmazlığı Bitirme", "Türkiye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’le Sohbet" başlıklı oturumlarında konuşma yapacak.

Başta Suriye krizi olmak üzere dünyadaki çatışmalar dahil pek çok sorunun tartışılacağı forumda küresel iş birliğini güçlendirmek, ekonomik büyümeyi canlandırmak, kapitalizmin reformu ve 4'üncü Sanayi Devrimi'ne hazırlanma konuları ele alınacak.

Foruma, 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

ETİKETLER

mehmet şimşekdavosekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24