Başbakan Yardımcısı Şimşek: Bir tehdit yok ama biz hükümet olarak gerekli önlemleri aldık

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hükümet tarafından ifade edilen "Tehdit henüz geçmedi" açıklamalarına ilişkin olarak, "Bir tehdit yok ama biz hükümet olarak gerekli önlemleri aldık" dedi.

Şimşek, 14 Ağustos'la ilgili konuştu: Benim gönlüm rahat

Sosyal medyada bugün için (14 Ağustos) günlerdir dolaşan söylentilere yanıt veren Şimşek “Bundan aylar önce bu konu (siber saldırı) MGK’da ele alındı. Gereken önlemler masaya yatırıldı. Benim gönlüm rahat. Ben şahsen milletimize güveniyorum çünkü milletimiz hiçbir hazırlık olmadan belki dünyadaki en vahşi bir darbeyi hayatını riske atarak durdurdu. Dolayısıyla bu terör örgütünün gerçek resmi ortada. Milletimiz hazırlıklı diye güveniyorum. Devletimiz de hazırlıklı. Bir tehdit yok ama biz hükümet olarak gerekli önlemleri aldık” diye konuştu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Mehmet Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Darbe girişimi sonrası ekonomik güveni tekrar inşa ettik, dünyada bunu gördü. Güveni tesis ettik. Borsadaki düşüş yüzde 7'ye, 8'e geriledi. Darbe girişimi en büyük zararı Türkiye'nin itibarına verdi. Türkiye'nin itibarı zedelendi.

"Ordan burdan toplanan paralarla seçim kampanyaları finanse ediliyor.

"Arkada başka planlar varmış. Askerimize bir komplo arkadan FETÖ'nün oraya yerleşmesi. Yargıdaki, ordudaki, ve polisteki kümelenme ortaya çıkyor.

"FETÖ'nün gerçek yüzünü 17 25 Aralık operasyonlarında gördük. Bu hareket çok sinsi, çok derinden çalışma yapmış.

"Türkiye'yi Batı'dan koparma çabası darbe girişiminin bir parçasıdır.

FETÖ sadece eğitimle ilgilenen bir örgüt değil. Baknası niye var?"