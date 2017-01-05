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Başbakan Yardımcısı: PKK ve DAEŞ eylem beraberliği içinde, bunları üst akıl devreye sokuyor

Veysi Kaynak, İzmir'de yaşanan saldırıyı değerlendirdi

05 Ocak 2017 21:36

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir'de yaşanan bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada "Bunlar bizim Suriye ve Irak'ta, mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde olmamızı engelleyemeyecektir" dedi. Kaynak, saldırının hangi örgüt tarafından gerçekleştirildiği yönündeki soruyu yanıtlarken  "PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor, hangisini gösterirse göstersin bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Üst akıl bu örgütlerin her birini bir başka yerde devreye sokuyor." diye konuştu.

Veysi Kaynak'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

Bomba yüklü araçlarla, canlı bombalarla yapıyorlar, yapmaya devam ediyorlar. Bu hadise gösterdi ki, gerçekten tedbirli, gerçekten bu eğitimi almış ve adliyeye doğru girmek için zorlayan aracı engellediler. Engellemede pay sahibi olan polisimiz maalesef şehit oldu. Mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Hamd olsun başarılı olamadılar. Geçen hafta hep beraber büyük bir umutla yeni yıla girmek isterken Ortaköy'deki saldırıyı yaşadık, İzmir de en huzurlu şehirimizde, Türkiye'nin huzuruna yönelik saldırı oldu. Bunların tamamının birer birer sonunun geldiğini göreceğiz. Önce İzmir'e sonra tüm ülkemize taziyelerimi iletiyorum ve ailelerine Allah sabır versin diyorum. Çok büyük bir iş yaptılar. Türkiye, bulunduğu bölgede etkin olacaktır. Bunlar bizim Suriye ve Irak'ta, mikrop yuvası gibi terör üreten yerlerde olmamızı engelleyemeyecektir. 

Fırat Kalkanı operasyonu başarıyla yürüyorlar. Şehit sayımız 41'e ulaştı ama operasyon başarıyla devam ediyor. Bütün bunların dışında da Astana süreci bölgedeki barışın tesisi için önemli bir imkan tanıyacaktır. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Neticesi daha büyük olacak hadiseyi önleyen şehit polisimize ve çalışma arkadaşlarımıza aslında teşekkür etmek ne kadar doğru bilmiyorum ama minnetlerimi sunuyorum. 


Operasyon tamamlandı mı?



Ben valimizin açıklamasını takip ettim, hayır yok. İki terörist ölü olarak ele geçirildi. PKK'yı gösteriyor, DEAŞ'ı gösteriyor, hangisini gösterirse göstersin bunlar ortak bir eylem beraberliği içindeler. Üst akıl bu örgütlerin her birini bir başka yerde devreye sokuyor. 

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