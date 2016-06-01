Başbakan Yardımcısı: MGK'da hava çok iyi, asker-sivil ayrımı yok

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin MGK toplantıları öncesinden verilen görüntülerle ilgili olarak sorduğu "Toplantı boyunca hep öyle ciddi mi duruyorsunuz" sorusuna, “Görüntü alınırken haliyle öyle duruyoruz. Ama toplantı boyunca hep öyle durmuyoruz. MGK’da hava çok iyi, asker-sivil ayrımı yok” diye yanıt verdi.

"Yargı Cumhurbaşkanı'na bağlıdır" açıklamasıyla kamuoyunun gündemine oturan Kurtulmuş, kullandığı ifadeyle ilgili olarak, “Anayasa’nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanı devletin organlarının ahenk içerisinde çalışmasını gözetir, bundan sorumludur. En nihayetinde de bütün organlarla cumhurbaşkanının bir ilgisi vardır. Devletin başı olmak sebebiyle” dedi.

Kurtulmuş, “Yüksek yargı mensuplarının cumhurbaşkanı ile aynı yerde durmaları ne onların cumhurbaşkanının ermine girdiğini gösterir ne de cumhurbaşkanının yargıya müdahale ettiğini gösterir. Bu insani durum” ifadesini kullandı.

Abdülkadir Selvi'nin, Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına yer verdiği (1 Haziran 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Güne Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'la kahvaltı ile başladık.

Yüksek yargı organlarının başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gezilere katılmasına ilişkin açıklamasına kafası takılmıştı.

O nedenle daha biz sormadan açıklama yapma gereği duydu.

“Anayasa’nın 104. maddesine göre cumhurbaşkanı devletin organlarının ahenk içerisinde çalışmasını gözetir, bundan sorumludur. En nihayetinde de bütün organlarla cumhurbaşkanının bir ilgisi vardır. Devletin başı olmak sebebiyle” dedi.

Ama yetinmedi.

“Yüksek yargı mensuplarının cumhurbaşkanı ile aynı yerde durmaları ne onların cumhurbaşkanının ermine girdiğini gösterir ne de cumhurbaşkanının yargıya müdahale ettiğini gösterir. Bu insani durum” dedi.

Yine yetinmedi.

“Benim gibi bir adama Türkiye’de yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı ve özellikle yargı bağımsızlığının demokrasinin en temel koşullarının birisi olduğunu bilen, özümseyen birisini böyle bir şey söylemiş gibi göstermenin doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.

Benim gibi adama; açıkçası üzüldüm

Ardından ilave etti.

“Açıkçası üzüldüm.”

Bakanlar Kurulu’ndan sonra yaptığı açıklamada, “Yargı en üst makama bağlı” ifadesi var. Numan Bey bu sözü, Anayasa gereği yargı cumhurbaşkanı ile ilgilidir anlamında kullandığını söyledi. Cumhurbaşkanı ile yüksek yargı arasında ast-üst ilişkisi anlamında kullanmadığını anlatmak için ciddi gayret sarf etti. “Bağlıdır lafını ilgilidir anlamında kullanmıştım.”

Numan Kurtulmuş’a çok şey sorduk, çok şeyi konuştuk. Hatta bir meslektaşımız MGK toplantıları öncesinde verilen görüntüyü merak etmiş. “Toplantı boyunca hep öyle ciddi mi duruyorsunuz?” diye sordu. “Görüntü alınırken haliyle öyle duruyoruz. Ama toplantı boyunca hep öyle durmuyoruz. MGK’da hava çok iyi, asker-sivil ayrımı yok” dedi.

Çok ciddi müzakereler yürütüldüğünü ama o ciddiyet içinde zaman zaman esprilerin de yapıldığını anlattı. MGK’daki uyumun altını çizdi. “Asker, polis, jandarma ortak operasyon yapıyor. Allah nazardan korusun” demeyi ihmal etmedi.