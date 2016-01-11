Başbakan Yardımcısı Şimşek: 2016 için yüzde 4.5'lik bir büyüme bekliyoruz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 2016-2018 dönemlerini kapsayan Orta Vadeli Ekonomik Programı (OVP) açıkladı. Şimşek, 2015'te yüzde 3 olarak beklenen büyümenin yüzde 4'e yükseltildiğini söyledi. Şimşek, "2016 için yüzde 4.5'lik, 2017 ve 2018 için de yüze 5 oranında bir büyüme bekliyoruz " açıklaması yaptı. "2016 sonunda enflasyonun da yüzde 7,5'e gerilemesini beklediklerini" ifade eden Bakan Şimşek, işsizlik oranlarının yüzde 9.6'ya düşürülmesini öngördüklerini belirtti.

Başbakanlık Yeni Bina’da yapılan toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra kamu kuruluşlarının üst düzey yöneticileri de katıldı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Önümüzdeki dönemde Avro'nun güçlenmesini bekliyoruz. Avro'nun değer kaybı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve AMB'nin genişleyici para politikasıdır.

İşsizlik oranları ABD'de kriz öncesi seviyelere hatta altına gittiğini görüyoruz ama Avro bölgesinde henüz kriz öncesi seviyelere inememiştir. Önümüzdeki dönemde muhtemelen Avrupa'daki toparlanmayla birlikte bir iyileşme görülebilir. Küresel anlamda enflasyon düşük seyretmektedir. Amerika'da bir artış olmakla birlikte yüzde 2'nin üzerine çıkmamıştır. Avro bölgesinde sıfıra yakındır ancak toparlanmayla birlikte kademeli bir artış söz konusu olabilir.

Gelişmekte olan ülkelerdeki yavaşlamayla birlikte risk iştahı azalmaktadır. Küresel dış ticaret hacminde yavaşlama söz konusudur. Bu da Türkiye'yi etkilemektedir.

Amerikadaki bir faiz artışı sürecindeyiz ve kademeli olarak devam edecektir.ABD'deki senkronize bir faiz artışı sınırlı hale getirir.Gelecek döneme para politikasındaki normalleşme damga vuracak.2015 yılında gelişmekte olan ekonomilerde 540 milyon dolarlık bir çıkış oldu.Türk lirasındaki değer kaybı önemli ölçüdedir fakat başka ülkelere baktığımızda bu çok farklı değildir.Orta vadeli programımızda enflasyonu düşürmek bizim için öncelikli alandır.Enflasyonu yüzde 5-7 aralığına düşürmek için ciddi çalışma yapacağız.Cari açıkta azalma var hedefimiz bu eğilimi korumaktır.Amacımız kapsayıcı ve istikrarlı büyüme ve enflasyonu düşürmektir.Orta vadeli programda kapsayıcı sürüdürülebilir yüksek büyüme hedefliyoruz.Türkiye'de siyasal anlamda belirsizlik kalmamıştır, küresel anlamda da bekliyoruz.Bölgede jeopolitik gerginlikler had safhaya çıktı.İnşallah yakın coğrafyamızda jeopolitik riskler ciddi anlamda azalacaktır.Orta Vadeli Program'da kapsayıcı, sürdürülebilir yüksek büyüme hedefliyoruz.2015 için yüzde 10,5 olarak öngörülen işsizlik oranının yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 10,2 çekildiğini, program dönemi sonunda ise işsizlik oranının yüzde 9,6'ya düşmesinin beklendiğini açıkladı.

"2016 için yüzde 4.5'lik bir büyüme bekliyoruz"

Finansal piyasalardaki dalgalanmanın düşeceğini öngürüyoruz.Dış tişcaret rakamlarımızda göreceli bir iyileşme bekliyoruz.2015 yılı için yüzde 4'lük bir büyümenin gerçekleşebilir olduğunu görüyoruz.Büyüme 2016 yılında yüzde 4,5 'a ulaşacak böyle bir öngörümüz var.Siyasi belirsizlik azalmıştır.Özel sektör ve tüketim açısından bence önemli bir göstergedir.Gelirler politikasıyla yurtiçinde bir gelişme olacaktır.Büyüme 2015'te yüzde 4 , 2016'da yüzde 4,5 olacak.Yurt içi tasarruflar yükseliş trendinde, bunun devamını bekliyoruz.Cari açığın yüzde 4.4'e gerilemesini bekliyoruz.Cari açıktaki düşüşün sonraki yıllarda da devamını bekliyoruz.2018'de yüzde 3,5 düzeyinde bir cari açık öngörüyoruz.Yüksek ve sürdürülebilirlik büyüme için tasarruf artışı çok önem arz etmektedir.İşgücüne katılım oranının dönem sonunda yüzde 10,2'den yüzde 9,6'ya düşmüş olacaktır.Enflasyonun yüzde 5'e inmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Merkezi yönetim bütçe açığı 2015'te yüzde 1.2 olarak gerçekleşti.Bütçe açığında yeniden aşağı yönlü bir trend öngörmekteyiz.2015 yılında yüzde 0.4'lük bir faiz dışı fazla sözkonusudur.Önümüzdeki dönemde çok ciddi bir reform programının oluşturulması söz konusudur.Program sonunda faiz dışı fazlayı yüzde 1 öngörüyoruz.2018'de kamu borç stokunun milli hedefleri gerçekleştirmek için yapısal reform gündemimiz var.1248 mikro tedbirden oluşan programı uyguluyoruz.300'e yakın tedbir uygulanıyor.2016 yılı eylem planının temel amacı güçlü ve sürdürülebilirlik gelişme.Reform programının asıl amacı güçlü sürdürülebilirlik büyüme ile sınıf atlatmaktır.Kamu maliyemiz çok güçlü.AB ile uyum süreci ana gündemimiz.Gümrük Birliği anlaşmasının geliştirilmesi ve vize muafiyeti çalışmalarımız bunlardan biridir.2016'da yüzde 5'lik büyümenin rahat bir şekilde yakalanabilmesini bekliyoruz.2016 eylem planında işgücüne katılımına arttırmak tedbirler alındı.Kadınların işgücüne katılımını arttırmak için ilave tedbirleri arttıracağız.Yatırımların ülkeye çekilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.Katma değeri yüksek yatırımların artmasını sağlamak için ilave tedbirler alıyoruz.