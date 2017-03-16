Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: İzdivaç programları için KHK çıkabilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, izdivaç programları konusunu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa şikayetler geliyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz. Çalışmalar son noktadadır. İnşallah bu toplumsal talepleri karşılayacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda kişi, izdivaç programlarıyla ilgili olarak şikayetlerini iletmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Desti İzdivaç" programına 4 uyarı, 3 idari para cezası, "Zuhal Topal'la İzdivaç" programına 5 uyarı, 1 idari para cezası, "Su Gibi" programına 7 uyarı, 5 idari para cezası, "Seda Sayan Show" programına 6 uyarı, 9 idari para cezası, "Evleneceksen Gel" programına 7 idari para cezası, "Esra Erol'la İzdivaç"a 6 uyarı ve 14 idari para cezası, "Songül Karlı ile Evlilik Yolunda" isimli programa da 1 idari para cezası verildiğini açıklamıştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; bir otelde Malatya'da yayın yapan bazı televizyon kanallarının canlı yayın programına katılan Kurtulmuş, bir soru üzerine evlilik programlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bu bizim de çok yakın takip ettiğimiz, üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir. Zaman zaman bize de ulaşan hiçbir şekilde kabul edilemeyecek sözlerin, davranışların sergilendiği bir takım evlilik programları. Neymiş efendim reytingi çok yüksek ve dolayısıyla reklam gelirleri de çok yüksek. Olmaz olsun böyle reklam gelirleri. Yani siz Türkiye'de şu anda toplumun bütün farklı kesimlerinin üzerinde ittifak ettiği kıymetli kurumlarımızdan birisi aile müessesesi. Aile müessesini ortadan kaldıracak, ulviyetini, kutsiyetini ortadan kaldıracak son derece acayip programlar var"

"KHK düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz."

Bu programların aynı konsept içerisine oturtulmuş olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu programlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun bir çalışma yaptığını belirtti.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Benim bildiğim 120 bin tek tek şikayet vardır. Falanca televizyonun şu yayında şöyle bir yanlışlık yapıldı. RTÜK bunların hepsini alıyor, değerlendiriyor. Bu şikayetler bize cumhurbaşkanlığına ve başbakanlığa geliyor. Böyle bir çalışma yapılıyor. Son noktaya geliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir KHK düzenlemesiyle gündeme getirebiliriz. Çalışmalar son noktadadır. İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız."