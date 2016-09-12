Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan Van saldırısı açıklaması: Bunlar PKK'nın son çırpınışları

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Van'da bombalı araçla düzenlenen saldırıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kaynak, "Bu örgütün ne kadar vahşi, insanlık dışı bir örgüt olduğunu, aslında derdinin Kürt kardeşimizin problemleri değil, başka şeyler olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu son çırpınışları" dedi.



Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'ta, valilik bahçesindeki bayramlaşma programına katıldı. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri ve protokol üyelerinin katıldığı törende vatandaşlarla bayramlaşan Kaynak, Van'da kent merkezine bombalı araçla düzenlenen ve 50 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

Veysi Kaynak şöyle konuştu:



"Tam manasıyla hiçbir dinde, inançta, kutsal, ulvi değerde olmayan aşağılık bir hadise. Bayramlar, barış ve huzur günleridir. Biz İslam alemi olarak da bu bayramlarda bütün insanlara barış gelmesini dileyen dualar yaptık. Masum 48 insanımıza bir bombalı araç patlatılıyor. Türkiye bu bayramda bir bayramda FETÖ'yle mücadelede geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştı, bir yandan Suriye'de bize terör ve terörist tacizden sonra artık güvenli bir hale getirilmiştir Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından. Ama PKK terörü maalesef, bu hangi alakaya, hangi vicdana anlatmak mümkün? Bayram, coşku ve sevinç günleridir. Siz o coşku ve sevinç gününde böyle kitlesel bir kıyım yapacak bir eylem yapıyorsunuz. Ve hedefte de masum insanlar. Dolayısıyla bu örgütün ne kadar vahşi, insanlık dışı bir örgüt olduğunu, aslında derdinin Kürt kardeşimizin problemleri değil, başka şeyler olduğunu gösteriyor. 15 Temmuz'da yaşadığımız darbe girişiminden sonra 1 hafta sonra da bunlar nöbeti devraldılar. Biz hükümet ve parlamento olarak kararlıyız. Göreceğiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de hain ve terörist unsurları temizleme konusunda mücadelede başarıya ulaşacaktır. Şiddeti telin ediyorum, yaralı arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bunun bir başka özelliği de o bölgede, Van'ın hedef seçilmesidir. Van, hep hedefte olmuştu. Çünkü Van'ın duruşu itibariyle daha sağlam bir zeminde duruyordu. Bir düşünün geçen pazar sayın Başbakanımız terörden sonra bölgede hangi kalkınma planlarını yürüteceğimizi açıklamıştı. 73 milyar bir bütçe oluştu. Ve Van o plan çerçevesinde cazibe merkezlerinden biri olacak. Biz bölünmeye asla fırsat vermeden 780 bin kilometrekare vatan toprağımızı bir huzur adası haline getireceğiz. Savunma sanayimizde de üretilen araçlar silahlandırılacak. Gerçekten bu son çırpınışları. Böyle bir vahşetin hele bir bayramın birinci günü yaşanması nasıl vahşi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor."



Kaynak, temasları kapsamında AK Parti, CHP ve MHP il başkanlıklarına bayram ziyaretinde bulundu.