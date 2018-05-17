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Politika

Başbakan Yardımcısı Işık, Kocaeli'deki fabrikalarda inceleme yaptı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli'de, aralarında milli geminin pervanesinin de üretildiği bazı fabrikaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu

17 Mayıs 2018 18:37

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli\'de, aralarında milli geminin pervanesinin de üretildiği bazı fabrikaları ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Işık, İzmit ve Başiskele\'de bulunan fabrikaları ziyaret ederek, fabrika yöneticilerinden üretim hakkında bilgiler aldı. Işık, milli gemi \'Milgem\'in pervanesinin yapıldığı, savaş gemileri için bazı parçaların üretildiği döküm fabrikasında incelemelerde bulunurken, fabrika yöneticileri de \'Milgem\' için yaptıkları üretim hakkında bilgi verdi. Başbakan Yardımcısı Işık, kağıt fabrikası ile konveyör fabrikasını da ziyaret ederek, tesislerde incelemelerde bulundu.

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