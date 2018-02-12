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Başbakan Yardımcısı Işık, Afrin'de yaralanan astsubayı ziyaret etti

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Astsubay Çavuş Vedat Öz'ü ,Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki baba evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu

12 Şubat 2018 16:37

KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan Astsubay Çavuş Vedat Öz\'ü ,Kocaeli\'nin Kartepe ilçesindeki baba evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda yaralanan Astsubay Çavuş Vedat Öz\'ü, Kartepe Karaabdulbaki Mahallesi\'ndeki baba evinde ziyaret etti. Işık ve Aksoy, operasyonda sağ elinden yaralanan Öz ve ailesi ile görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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