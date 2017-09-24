Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, hafız çocuklara sertifikalarını verdi

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın merkez Nilüfer İlçesi Müftülüğü İlim Yayma Cemiyeti\'ndeki hafızlık icazet törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Nilüfer Müftülüğü İlim Yayma Cemiyeti Şükrü Durmaz Kur\'an Kursu Hafızlık İcazet Merasimi\'ne katıldı. Nilüfer İlçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi\'ndeki Ömer Raca Camii\'nde düzenlenen merasime, Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program, Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. İcazet töreni öncesi konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kuran-ı Kerim\'in, huzurun ve mutluluğun kaynağı olduğunu belirtti. Kuran-ı Kerim\'i okuyan, okutan ve gelecek nesillere aktaran, bunlara imkan sunanlara teşekür eden Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bütün insanlık için, islam camiası için ipe sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini düşündüğümüz günlerden geçiyoruz. Bir insanı öldürmenin, tüm insanlığı öldürmek olduğunu bildiğimiz halde bu günahı işleyenlerin olduğu bir dünyada olduğumuzu görüyoruz. Burada 2012 yılını hatırlıyorum. 4 artı 4 artı 4 teklifini hatırladım. O zaman kopan fırtınaları hatırladım. Ama şükürler olsun ki bu ocaklardan yetişmiş olanlar bir çok şeyin değişmesine vesile oldu. Bundan sonraki süreçte de bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz Ülkemizin Kur\'an sükunetiyle yaşayan insanların çoğaldığı, kardeşlikle birbirine kenetlendiği bir üslupla çalışmalarımıza devam edeceğiz.\"



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