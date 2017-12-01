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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Sivrihisar'da esnafı ziyaret etti

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde cuma namazını kıldı, ardından esnafı ziyaret etti

01 Aralık 2017 23:29

SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesinde cuma namazını kıldı, ardından esnafı ziyaret etti.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ankara\'dan Bursa\'ya giderken Eskişehir\'in Sivrihisar ilçesine uğrayarak buradaki Ulu Camii\'nde cuma namazını kıldı. Çavuşoğlu, namaz sonrası Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ile birlikte ilçede esnafı ziyaret etti. Belediye atölyelerindeki kursiyerlerle de sohbet eden Çavuşoğlu, daha sonra Bursa\'ya hareket eti.

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