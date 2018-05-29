Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: CHP'nin çakma vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalışması saygısızlık

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalıştığını, bunun seçmene saygısızlık olduğunu ve vatandaşların gereken cevabı 24 Haziran'da vereceğini söyledi.

Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Seçim Bildirgesi’nde, Basın İlan Kurumunda gazeteci sendikalarının temsil edilmesi vaat ediliyor. 1961 tarihli kanuna göre Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda 57 yıldır gazeteciler sendikasından temsilci var. Ana muhalefet partisinin ciddiyetten yoksun, çakma vaatlerle vatandaşı kandırmaya çalışması, seçmene saygısızlıktır. Vatandaş 24 Haziran'da gereken cevabı verecek" ifadesini kullandı.