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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Biri Kılıçdaroğlu'na cimcik atsın (3)

ÇAVUŞOĞLU:  12 YILDIR SEÇİM KAZANAMAYAN KILIÇDAROĞLU CİNNET GEÇİRİYOR Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'nın Keles İlçesi’nde bu yıl 51’incisi düzenlenen Geleneksel Kocayayla Şenliklerine katıldı

20 Ağustos 2017 21:43

ÇAVUŞOĞLU:  12 YILDIR SEÇİM KAZANAMAYAN KILIÇDAROĞLU CİNNET GEÇİRİYOR
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın Keles İlçesi’nde bu yıl 51’incisi düzenlenen Geleneksel Kocayayla Şenliklerine katıldı.  Yöresel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterilerinin ardından konuşan Çavuşoğlu, Keles\'te ve 51. Kocayayla şenliklerinde olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Çavuşoğlu\'nun buradaki konuşmasında da yine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.
CHP\'nin ana muhalefet partisi görevini yerine getiremediğini savunan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
 \"Türkiye gelişti, büyüdü ve daha da büyüyecek. Artık, ayaklarımıza vurulmak istenen prangaları kırıp atıyoruz. Hedef 2023 dedik, 2053 dedik ve 2071 dedik. Ancak Türkiye büyürken, bazı ülkelerin, farklı emelleri sebebiyle hak edilmeyen saldırılara uğruyoruz. Dost bildiğimiz ülkeler, yaptığı açıklamalar ile bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Ama biliyoruz ki bu olumsuz açıklamalar ve tavırlar, Türkiye\'nin güçlenmesinden rahatsız oldukları için yapılıyor. Ancak biz bu kutlu yürüyüşümüzden, davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herhangi bir olumsuzlukta, siyaset, medya, politika gibi alanlarda aynı noktada buluşmak gerek, kalkınmak gerek. Ama maalesef görüyoruz ki bu bugün böyle değil. Ana muhalefet partisi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 12 yıldır seçim kazanamıyor diye cinnet geçiriyor. Siyaseti, rekabeti, ülke düşmanlığına çevirmeyi bu millet asla ama asla affetmez. Kılıçdaroğlu\'nun bu millete güvencesi olmadığı gibi saygısı da yok. Almanya\'da bir dergiye \'Türkiye\'de can ve mal güvenliği yok\' diyecek bir anlayış ile karşı karşıyayız. Bu Türkiye\'nin bağrına hançer basmaktır. Eminim ki bu aymazlıktan milletimiz de üzüntü duyuyor. Siyaseti, rekabet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığına getirmeniz düştüğünüz en dip noktadır. Birkaç gün önce İngiliz Bakan Türkiye\'ye geldiğinde, Kılıçdaroğlu onunla görüştü. Her yerde, her platformda Türkiye\'yi şikayet etmeyi alışkanlık haline getirmiş. Türkiye\'nin Avrupa Birliği standartlarından uzaklaştığını söyleyerek şikayet etmiş. Biz bunlarla yılmayacağız. Ne olursa olsun birlik ve beraberliğimizi koruyarak ümit etiğimiz yerlere geleceğiz.\"

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