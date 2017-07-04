Başbakan Yardımcısı Canikli: Mevcut milletvekilleri arasında ByLock kullanan yok

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Kılıçdaroğlu'nun politikalarının terör örgütüne yakınlığı var. Marjinal grupların sokağa ineceği belli" dedi. Canikli, "Mevcut milletvekilleri arasında ByLock kulandığı tespit edilen kimse yok" açıklaması yaptı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli katıldığı CNN Türk yayında önemli açıklamlar yaptı.

ByLock kullanan vekil yok

FETÖ terör örgütü bütün çabalarımıza arağmen bitirelemedi. Belirlenenlerin tamamı ihraç edildi. ama örgütün kendini gizleme yeteneği inanılmaz. Mevcut milletvekilleri arasında Bylock kulandığı tespit edilen kimse yok. Eskilerde var, teşkilatlarda var gereği yapılıyor. 300'den fazla kişi FETö bağlantısı nedeniyle ihraç edildi.