Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan ABD'ye 'ilişkimiz karmaşık' yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in 'Türkiye ile ilişkilerimiz karışık' açıklamasına yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Ne kadar FETÖ'cü varsa oraya gidiyor. Büyük bir sığınma yeri ve destek buluyor. Bütün bunlar Amerika ile ilişkileri olumsuz etkiliyor, karmaşık hâle getiriyor" dedi.

İstanbul'daki ABD Başkonsolosluğu'nda çalışan Metin Topuz’un ‘casusluk’ ve ‘FETÖ’ iddiasıyla suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ile Türkiye’nin karşılıklı vize başvurularını süresiz askıya alması sonrası başlayan kriz devam ediyor. İki ülke arasında temaslar sürerken, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"FETÖ konusunda ABD ile aramızda ciddi sıkıntılar var"

A Haber televizyonunda soruları yanıtlayan Bozdağ, “Terör koridoru konusunda ABD'li yetkililer de teminatlar veriyor ama gelişmelere baktığımızda sıkıntılar var. FETÖ konusunda ABD ile aramızda ciddi sıkıntılar var. Türkiye'ye onca zarar vermiş bir terörist ABD'de duruyor. Oradan Türkiye aleyhine terör faaliyetlerine devam ediyor. Adalet Bakanlığı'nın dosyaları adli makamlara intikal bile ettirilmedi. Rıza Sarraf üzerinden yürütülen FETÖ'nün çalışmaları var. Rıza Sarraf hadisesi Türkiye'de FETÖ'nün 17-25 Aralık sürecinde hazırladığı belgelerin ABD'li yetkililere verilmesidir. Bu davanın hâkimi Türkiye'de 17-25 Aralık'ta gelip FETÖ'nün moderatörlüğünü yaptı” diye konuştu.

"Biz Türk vatandaşı olanlar hakkında işlem başlatıyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert’in ‘Türkiye ile ilişkilerimiz karışık’ açıklamasını değerlendiren Bozdağ, “Bütün bunlara bakıyorsunuz, ayrıca ne kadar FETÖ’cü varsa oraya gidiyor. Büyük bir sığınma yeri ve destek buluyor. Bütün bunlar Amerika ile ilişkileri olumsuz etkiliyor, karmaşık hale getiriyor. ABD ile işbirliğimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Dosyadaki bilgi, belge ve delilden haberimiz yok lafı zannedersem Washington’un eksik bilgilendirmesinden kaynaklanan bir bilgidir. Türk vatandaşları hakkında Türkiye’de makamlar hiç kimseye sormazlar, gereken işlemi yaparlar. Biz Türk vatandaşı olan kişiler hakkında işlem başlatıyoruz” dedi.

Vize krizi nedeniyle Türkiye’ye gelen heyetle yapılan görüşmelerin yapıcı bir ortamda geçtiğini söyleyen Bozdağ, “Her iki taraf da edindikleri kanaati hükümetleri ile paylaşmak üzere ayrıldılar. Sonucunu beraber göreceğiz. Ben bu sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğine inanıyorum. Umuyorum ki bu sürecin de etkisi ile olumlu bir şekilde sonuçlanacaktır” ifadelerini kullandı.

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