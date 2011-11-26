-Başbakan Yardımcısı Bozdağ ''Kardeş Somali''de MOGADİŞU (A.A) - 26.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Mogadişu'da Türk Kızılayı Kampında çadırda kalan Somalilileri ziyaret etti, çocukları sevdi. Mogadişu'daki temaslarını sürdüren Bekir Bozdağ, Türk Kızılayı Kampındaki ekmek fırınının açılışını yaptı. Bozdağ, kamptaki çadırlarda kalan Somalililerin yanına giderek, sohbet etti. Somalili çocukları da seven Bozdağ, çikolata ve bisküvi dağıttı. Bozdağ'a sevgi gösterisinde bulunan Somalililer ''Türkiye Somali kardeş'' diye tezahürat yaptı. Türk Kızılayı Kampının yanındaki Sağlık Bakanlığı'nın Sahra Polikliniğine geçen Bekir Bozdağ'a, burada Somali Başbakanı Abdiveli Mohammed Ali eşlik etti. Başbakan Ali ile çadırlarda tedavi gören bazı hastalar hakkında bilgi alan Bozdağ, Somalililere yardım elini uzatan Türk milletinin hayırlı bir iş yaptığını ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinin önemine değinen Bozdağ, ''Dünyanın dikkatini, desteğini buraya çekmek lazımdı. Burada Diyanet, Sağlık, Kızılay, TİKA, TOKİ ve diğer birimlerimizin çalışması var. Bu ziyaretimizde başlattığımız çalışmaların hangi noktaya geldiğini gördük'' dedi. Bekir Bozdağ ''Bu insanları gördükçe bir yandan üzülüyoruz. Öte yandan milletimizin yaptığı katkılar sevindiriyor'' diye konuştu. Sahra Polikliniğinden ayrılarak İHH Yetimhanesi'nin temelini atan Bekir Bozdağ, Kızılay'ın soğuk hava deposunun açılışını yaptıktan sonra Deniz Feneri Derneği Acil Yardım Hastanesini ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Beşir Derneği Yetimhanesi'nin açılışını yaptıktan sonra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğine geçti.