-Başbakan Yardımcısı Babacan New York'a geldi NEW YORK (A.A) - 17.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 66. BM Genel Kurulu üst düzey toplantıları kapsamında BM'de çeşitli toplantılara katılmak üzere New York'a geldi. Babacan'ı New York'un JFK Havaalanında Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve New York Başkonsolosu Mehmet Samsar karşıladı. Babacan'ın, BM'de ''Küresel Sürdürülebilirlik Paneli'' toplantılarına katılması, ayrıca hafta başında New York'a gelmesi beklenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a BM üst düzey toplantılarında eşlik etmesi bekleniyor. New York'taki toplantılarının ardından Washington'a geçerek Dünya Bankası IMF yıllık toplantılarına katılacak olan Babacan'ın, 25 Eylül'de Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.