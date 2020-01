Başbakan Yardımcısı: Af yok ama denetimli serbestlik var; idam cezası Türkiye için gerekli

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle cezaevlerini boşaltmaya yönelik danetimli serbestli getirebileceğini belirterek affın söz konusu olmadığının altını çizdi. Kaynak, idam cezasının Türkiye için gerekli olduğunu savundu.

Kaynak, CNN Türk'te katıldığı programda idam ve af iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Başbakan Yardımcısı Kaynak "Şu anda cezasının son bir yılını iyi halle geçirmişse, bir yılı denetimli serbestlikle çıkıyor. Belki 2, belki 3 yıla kadar denetimli serbestliğe tabii tutulması mümkün olabilir" dedi. Kaynak'tan sonra bir af açıklaması da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Yazıcı, "Af konusu şu an gündemimizde yok" dedi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın açıklamaları şöyle:

İşkence iddiaları

"Bir uluslararası kuruluşun Türkiye’ye gelme talebini kabul ettik. İşkence iddialarıyla ilgili duyarlılık gösteren batı medyasına ben, 240 şehidimizin yaralılarımızın sizin CNN’e, yani size Allah saklasın öldürmeye gelmiş darbecinin hukukunu düşünüyoruz da Başak Hanım'ın hukukunu niye düşünmüyoruz?

"Bu hususta çok doluyum"

"Ben bu hususta gerçekten çok doluyum. Hristiyan dünyasının Katoliklerin dini lideri,Vatikan’ın başkanı diyor ki “Türkiye’deki durumu tespit etmeye çalışıyorum” Allah aşkına neyi tespit edeceksiniz? 100 yıl önce değil, canlı yayında darbe. İşkence iddialarında bulunanlara, ABD’ye batıya Guantanamo’yu hatırlatırım. Obama başkanlık seçimlerinde, bu hapishaneleri kapatmayı vaat etti. Biz bu hususta iddialıyız, Türkiye’de işkence yoktur.

"İnfaz hukuku ağırlaştı"

"Türkiye’de cezaevlerimizde 187 bin tutuklumuz var, hükümlü sayısı daha çok. Ama şu an 210 bini aştı, 17 bini darbe teşebbüsünden sonra tutuklananlar. Adalet Bakanlığıher zaman çalışmıştır, çeşitli infaz hukukuna ilişkin çalışmalar olmuştur. Niye bu kadarceza evlerinde artış var? Bildiğiniz gibi 2004’ten önce, her 10 güne 4 gün yatıyordu hükümlüler, bu her 10 güne 7 güne çıktı. İnfaz hukuku ağırlaştı.

"Denetimli serbestlik genişletilebilir ama af yok"

"Şu anda cezasının son bir yılını, iyi halle geçirmişse, bir yılı denetimli serbestlikle çıkıyor. Belki 2 yıla çıkabilir, belki 3 yıla kadar denetimli serbestliğe tabii tutulması mümkün olabilir. İnfaz hukuku bakımından yüzde 40’tan 60’a çıkarmıştır. Terör, ağırlaştırılmış müebbet, çocuklara istismar hariçtir. Ama af asla söz konusu olmaz.

"Kişisel görüşüm idam gereklidir"

"İdam meselesine gelince, biz sizlerle her gün canlı yayında yansıtıyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın mitingini de ben sizden izledim. Vatandaşlarımızın darbecilere karşı yoğun bir idam talebi var. Ben kişisel görüşümü söyleyeyim, idam cezasının olduğu yerlerde ağır suçların işlenme oranı daha azdır.

"Ben idam cezası bu ülke için gereklidir. Hem terörle mücadelede bize güç verecektir, hem çocuklara cinsel istismarda, bir kısım ağır suçlarda fayda verecektir. Ama darbecinin hakkını ben kişisel olarak söylüyorum hakkının idam olduğunu düşünüyorum. "