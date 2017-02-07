Başbakan Yardımcısı açıkladı; düzenli vergi ödeyene yüzde 5 indirim geliyor

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Vergilerle ilgili düzenlemeler var. Vergisini geçmiş dönemde eksiksiz ve vaktinde ödeyen vatandaşlar için vergide yüzde 5'e kadar indirim yapılacaktır" dedi.

Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arge çalışmaları, vergi düzenlemeleri, varlık fonu ve savunma sanayi fonunun devriyle ilgili açıklamalarda bulunan Kurtulmuş; 'Vergisini eksiksiz ve vaktinde ödeyen yurttaşlarımız için vergilerinde yüzde 5'e varabilecek indirim yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu'na yetki verilmiştir. Yabancılara konut satışında bir takım uygulamalar başladı, bu konuda yeni teşviklerin getirilmesi öngörülmektedir.' dedi.

Kurtulmuş arge çalışmalarıyla ilgili; 'Yeni bir teknoloji yönetim modeline ihityaç var. Bilim, Sanayi İcra kuruluna dönüştürülmesi, yeni bir yapı kurularak üniversitelerin daha etkin bir şekilde arge çalışmalarına sokulması, özel sektörün bu işi yükleneceği bir ortam hazırlanmaktadır. Üniversite ve TÜBİTAK'ın yapısının üzerinde durulmuştur. Küresel rekabette en önemli alanlardan birisi budur.' ifadesinde bulunurken varlık fonuyla ilgili ise 'Burada büyük kamu şirketlerinin daha etkin bir şekilde yönetilmesi söz konusudur. Devletin elinde kuvvetli bir kaynak oluşturulması savunulmaktadır. Ekonomik salvolara karşı daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir.' açıklamasında bulundu.

Kurtulmuş sözlerine şu şekilde devam etti; 'Mühim olan kamunun elinde varlık fonunun oluşturulmasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, kuvvetlenmesini sağlamak için garanti mahiyetinde olan bir fondur. Bu fonun aktarılmasının amacı, daha etkin kullanılmasını sağlamaktır.'