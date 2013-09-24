'Başbakan yalan söylüyor' diyenler hakim karşısına çıktı

Kayseri'de Haziran ayında gerçekleştirilen Gezi Parkı eylemlerinde 'Başbakan yalan söylüyor' dedikleri için haklarında 'Görevli memura alenen hakaret' suçundan dava açılan Emek Partisi İl Yöneticisi Ümit Kartal ile SES Şube Başkanı Ali Yıldırım hakim karşısına çıktı.

12 Haziran'daki eylemde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Camide içki içildi' yönündeki açıklamalarının ardından tepki gösteren Emek Partisi İl Yöneticisi Ümit Kartal, "Başbakan yalan söylemeye devam ediyor", SES Şube Başkanı Ali Yıldırım ise "Başbakan'ın her dört sözünden biri yalan" diye açıklama yaptı. Bu açıklamaların ardından ikili hakkında savcılık 'Görevli memura alenen hakaret' ettikleri iddiasıyla dava açtı.

'Haşa, Erdoğan yalan söyler mi?'

Cafer Zengin'in Doğan Haber Ajası'ndaki haberine göre, mahkeme öncesi ellerindeki 'Tarihin en kısa savunmasını yapıyoruz, yalan mı?' yazılı pankartla adliye önünde açıklama yapan Emek Partisi İl Yöneticisi Ümit Kartal, "Bu dava 'haşa Erdoğan yalan söyler mi' davasıdır" dedi.

Davanın ilk duruşması bugün Kayseri 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşma öncesinade Adliye önünde 'Tayyip Erdoğan'ın camide içki içtiler sözüne karşılık Başbakan yalan söylüyor dediğimiz için yargılanıyoruz. Tarihin en kısa savunmasını yapıyoruz: Yalan mı?' yazılı pankartla basın mensuplarına açıklama yapan Emek Partisi İl Yöneticisi Ümit Kartal, bu davanın Türkiye tarihinin en çok tanıklı davası olduğunu söyledi. "Milyonlar şahittir ki, Başbakan yalan söyledi diyen Kartal, şöyle konuştu:

"10 yılı aşkın süredir iktidar olan AKP, talepleri dinlemek yerine toplumu birbirine kışkırtmayı denedi. Başbakan AKP'ye oy verenlerle, vermeyenleri birbirine düşürmeye çalıştı. O dönem Başbakan'ın en kışkırtıcı sözlerinden biri de 'camide içki içildi' sözüydü. Hepimiz biliyoruz ki, Başbakan bunu farklı hassasiyetteki kesimleri birbirine düşürmek ve kendi iktidarını korumak için söyledi. İlgili caminin müezzini ve imamının 'Bu camide böyle bir şey olmamıştır, görmedik' sözlerine rağmen inadını sürdürdü. Müezzinin başına da gelmedik kalmadı. Başbakan Erdoğan inadında ısrar etti. 'Bu cuma görüntüleri yayınlayacağız' dedi. Ancak o Cuma üzerinden 15 cuma geçti. Biz Kayseri'de haziran ayında yapılan eylemlerde toplumu birbirine düşürmeye yönelik provakatif açıklamasından ötürü 'Başbakan yalan söylemeye devam ediyor' dedik. Bu sözümüzden ötürü dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde olmayacak şekilde mahkemeye çıkacağız. Bu dava 'haşa Erdoğan yalan söyler mi' davasıdır."

'Demokrasinin sesini hiçbir zorbalık kesemez'

SES Şube Başkanı Ali Yıldırım da duruşma öncesi yaptığı konuşmada, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, "Anayasa ve hukuku hiçe sayarak, toplumsal muhalefete yönelik saldırılardan vazgeçin. Bir kez daha hatırlatıyoruz, özgürlük ve demokrasinin sesini hiçbir zorbalık kesemez" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından taraflar Kayseri 9'uncu Sulh Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkarak, savunmalarını yaptı. Duruşma, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafının mazeret belirterek, duruşmaya katılmaması nedeniyle 14 Ocak 2014 tarihine ertelendi.