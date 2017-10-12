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Spor

'Başbakan Weah': Efsane futbolcu, ülkesi Liberya'da başbakan oldu

Weah, 2014'ten bu yana Liberya Senato'sunda yer alıyordu

12 Ekim 2017 13:32

'Altın Top’ ödülünü kazanan ilk Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, ülkesi Liberya’da yapılan seçimle başbakan oldu.

Milan’ın ve dünya futbolunun efsane isimlerinden olan ve yıllardır ülkesi Liberya’nın adeta elçiliğini yapan 51 yaşındaki eski golcü, 2014’ten bu yana Montserrado Bölgesi’nin senatörü olarak Liberya Senato’sunda yer alıyordu.

Kariyer basamaklarını PSG ile tırmanmaya başlayan; Milan’da efsaneleşen ve Chelsea, Manchester City, Monaco, Marsilya gibi takımların formasını da giyen Weah, farklı takımların formasıyla çıktığı 478 maçta 193 gole imza attı.

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