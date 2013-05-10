T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başbakan 'vekil haklarını' gazeteden öğrenmiş!

Milletvekillerinin özlük haklarında düzenleme yapan teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, Başbakan Erdoğan'ın teklifi gazetelerden öğrendiği belirlendi

10 Mayıs 2013 12:43

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin birlikte hazırladığı, milletvekillerinin mali, sosyal hak ve yükümlülüklerini düzenleyen teklifi gazetelerden öğrendiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın, düzenlemeye ilişkin yapılan farklı yorumları okuyarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i aradığı ve "Bu neyin nesidir" diye sorduğu kaydedildi. Şahin'in ise "Sayın Başbakan'ım ben de gazetelerden okudum" dediği iddia edildi.

 

MYK'da görüşülecek

 

Hakkı Kuban'ın Akşam'daki haberine göre, milletvekillerinin özlük haklarında düzenleme yapan teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, teklifin, pazartesi günü tüm ayrıntılarıyla AKP MYK'da masaya yatırılması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Teklifi'ni hazırlayan dört grup başkan vekiline de teşekkür ederek, basında çıkan haberlere şöyle sitem etti: 

"Basında 'Milletvekili maaşları artıyor, akla hayale gelmeyen ne kadar harcama varsa yasal zemine kavuşturuluyor' gibi hiçbir doğruluk payı olmayan yayınlar yapılıyor. Hakim-savcı, TSK mensubu hepsinin yasası var. Bir tek milletvekilinin ne olduğu belli değil. Bir törendeki protokol sıramız bile o ildeki mülki amirin inisiyatifine bırakılmış. Bu yasa çeşitli yasalardaki hükümlerin tek bir kanun altında toplanmasıdır. Milletvekilinin eski bir diplomat kadar değeri yok."

ETİKETLER

başbakanerdoğanmilletvekilihaktbmmmeclis

İlgili Haberler

Milletvekillerinin hakları genişliyor

AKP, CHP, MHP ve BDP'nin ortak kanun teklifi, milletvekillerinin hakları genişletiliyor ve tek yasa altında toplanıyor

Milletvekilleri özlük hakları teklifini yorumladı

Mahmut Tanal: AKP burada herhalde bir rüşvet dağıtıyor

Milletvekillerine 'kıyak düzenleme' jet hızıyla komisyondan geçti

TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi ,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24