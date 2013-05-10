Başbakan 'vekil haklarını' gazeteden öğrenmiş!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP, CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin birlikte hazırladığı, milletvekillerinin mali, sosyal hak ve yükümlülüklerini düzenleyen teklifi gazetelerden öğrendiği ortaya çıktı.

Erdoğan'ın, düzenlemeye ilişkin yapılan farklı yorumları okuyarak AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'i aradığı ve "Bu neyin nesidir" diye sorduğu kaydedildi. Şahin'in ise "Sayın Başbakan'ım ben de gazetelerden okudum" dediği iddia edildi.

MYK'da görüşülecek

Hakkı Kuban'ın Akşam'daki haberine göre, milletvekillerinin özlük haklarında düzenleme yapan teklif Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilirken, teklifin, pazartesi günü tüm ayrıntılarıyla AKP MYK'da masaya yatırılması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Teklifi'ni hazırlayan dört grup başkan vekiline de teşekkür ederek, basında çıkan haberlere şöyle sitem etti:

"Basında 'Milletvekili maaşları artıyor, akla hayale gelmeyen ne kadar harcama varsa yasal zemine kavuşturuluyor' gibi hiçbir doğruluk payı olmayan yayınlar yapılıyor. Hakim-savcı, TSK mensubu hepsinin yasası var. Bir tek milletvekilinin ne olduğu belli değil. Bir törendeki protokol sıramız bile o ildeki mülki amirin inisiyatifine bırakılmış. Bu yasa çeşitli yasalardaki hükümlerin tek bir kanun altında toplanmasıdır. Milletvekilinin eski bir diplomat kadar değeri yok."