Başbakan ve bakanların Şanlıurfa'da yediği çiğköfte AB mevzuatına aykırı çıktı

Hürriyet'in bugünkü (17 Nisan 2016) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

“Adıyaman mı, Urfa mı” tartışmaları bir yana, çiğköfte Anadolu’ya mal olmuş bir yemektir. Kebap sofralarının, siyasi sohbetlerin vazgeçilmez mezesidir.

Siyasetle ilişkisi de en ünlü yemektir. Zira, 8 Aralık 1992 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Somali’ye asker gönderme kararı alındıktan sonra DYP grup toplantılarının yapıldığı salonda iki büyük leğende bizzat vekiller tarafından yapılmış, kıvamı test edilmek için de tavana atılmıştı. Anlayacağınız Gazi Meclisimizin tavanına yapışmış tek yemektir çiğköfte...



Çiğköfte siyasetin gündeminde kalmaya devam ediyor. En son Şanlıurfa’da 11 Nisan günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Ahmet Davutoğlu ile bakanlara ikram edildi.



Bu ikram sırasında çevredekilerin merak konusu, çiğ köftenin etli mi etsiz mi olduğu sorusuydu. Başbakanlık Muhabirimiz Gizem Karakış, araştırmacı gazetecilik yöntemlerini kullanarak çiğ köfteyi yapan Melek Kısak’ı buldu ve aynı soruyu ona sordu. Kısak’ın yanıtı her türlü spekülasyona kapıyı kapayan bir kısalık ve netlik içeriyordu:



“Şanlıurfa’da etsiz ve acısız çiğköfte olmaz…”



Hem acı hem etli... İşte gerçek çiğköfte...



Peki Başbakan Davutoğlu acı seviyor mu? Kısak, bu soruya da kendi üslubuyla yanıt verdi: “Başbakanımız acıya dayanıklıdır.”



Bakanlar için iki kilo çiğ köfte yoğrulduğunu anlatan Kısak, “70 kişilik çiğköfte yaptım ve hepsi bitti. Acıyı da etli çiğ köfteyi de çok sevdiklerini umuyorum” dedi.



Ayrıca, çiğköfte tek başına yetmez diye Bakanlar Kurulu’na yöresel lezzetler olan bostana, lebeni, içli köfte, ekşili isot dolması, keme kebabı ve kadayıf da ikram edildi.



Gelgelelim çiğköfteyi yoğuran Melek Hanım’ın açıklamaları mevzuatı bilenler açısından “AB duymasın” tepkilerine yol açtı. Neden mi?



Çünkü Avrupa Birliği standartlarına uyum amacıyla 2008’de yapılan bir düzenlemeyle çiğköftede et kullanımı yasaklanmıştı. Bu düzenleme ile limon-sirke dışında çiğköftede hiçbir katkı maddesi kullanılmaması kararlaştırılmıştı. Bakanlar o çiğköfteyi bir lokantada yeseydi, devletimiz o lokantaya tam 12 bin 800 TL ceza uygulayacaktı.



Çiğ köftede et kullanılması, AB’ye uyum çerçevesinde 2008’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yayınladığı tebliğ ile yasaklandı. Tebliğ öncesinde üretimde aynı zamanda ketçap ve et suyu (bulyon) da kullanılıyordu. 30 Haziran 2013’de de çiğ köfte, Türk Gıda Kodeksi’ne alındı ve üretim sitrik asit hariç her türlü katkı maddesinin kullanılması yasaklandı. Bu yasaklara uymayanlara 12 bin 800 lira ceza yaptırımı uygulanıyor.