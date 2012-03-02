Başbakan vatandaşın çay davetini geri çevirmedi

T24- Cuma namazını Üsküdar'da kılan Başbakan Erdoğan evlerinin balkonundan kendisini davet eden aileyi geri çevirmedi. Ziyaret sırasında evin çalan telefonuna bakan Başbakan Erdoğan pastanede çalışan ailenin oğlunu şoke etti

Cuma namazını Üsküdar'da kılan Başbakan Erdoğan evlerinin balkonundan kendisini davet eden aileyi geri çevirmedi. Cuma namazını Nalçacı Halil Camisi'nde kılan Başbakan Erdoğan caminin karşısındaki evlerinden Başbakan'a yüksek sesle geçmiş olsun dileklerini ileten aileyi ziyaret etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul İl Özel İdaresi ile Üsküdar Belediyesi tarafından dergahıyla birlikte yeniden inşa edilen Nalçacı Halil Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Nalçacı Halil Paşa Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a TBMM Milli Eğitim Komisyonu Başkanı Nabi Avcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu ve Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara da eşlik etti.

Cuma namazı çıkışında Erdoğan, vatandaşların yoğun sevgi gösteriyle karşılaştı. Erdoğan, kendisini alkışlayan ve yüksek sesle 'geçmiş olsun' dileklerini iletenlere el sallayarak karşılık verdi.

Bu arada Başbakan Erdoğan, caminin karşısındaki binanın birinci katının balkonundan kendisini davet eden bir vatandaşın evine de kısa bir süre misafir oldu.

Öte yandan, 1600'lü yılların başlarında inşa edildiği tahmin edilen, 1874'te tamir edilip yanına türbe eklenen ve zaman içinde yıkılan Nalçacı Dergahı, İl Özel İdaresi ve Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle yeniden inşa edildi. Dergaha özel ebatlı mermer, meşeden oymalı mihrap ve vaaz kürsüsü yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden getirilen avize de takıldı.