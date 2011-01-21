Başbakan valileri terör ve BDP uyarısında bulundu

T24 -Valilerle bir araya gelen Başbakan Erdoğan, seçimler öncesi terör örgütünün taşeron rolü üstleneceğine dair emareler gördüklerini, ayrıca buradan siyasi rant elde etme amacı taşıyanlara karşı sağduyulu olunması gerektiğini belirtti.



Erdoğan, özellikle genel seçim öncesinde iç politikayı şekillendirmek amacıyla terör örgütünün taşeron rolü üstleneceğine dair emareleri gördüklerini, terörün yol açtığı zarar nedeniyle siyasi çıkar elde eden bazı kesimlerin de hassasiyetleri kaşıyarak buradan rant elde etmenin gayreti içine girdiklerini belirterek, valilerin bu konuda sağduyulu olmalarını istedi.



Erdoğan, Vilayetler Evi'ndeki Valiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, terörle mücadelelerinin, kararlılıkla sürdüğünü ama bunun yanında terörü doğuran, besleyen meselelerin de üzerine cesaretle gittiklerini, en geniş ve ideal demokratik düzenlemelerle istismar zeminlerini sabırla kararlı bir şekilde tek tek kuruttuklarını söyledi.



Şehirlere yapılan yatırımların, okullar, hastaneler, adalet, emniyet sarayları, konutlar, bölünmüş yolların, köylere, mezralara kadar ulaştırılan hizmetlerin terörün istismar araçlarını işlevsiz hale getirdiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



''Terör örgütü, elindeki istismar araçlarının tek tek kaybolduğunu görerek, altındaki zeminin artık ciddi şekilde kaydığını hissederek şehirlerimizde kışkırtıcı, tahrik edici eylemlerini de yoğunlaştırmak istiyor. Özellikle genel seçim öncesinde iç politikayı şekillendirmek amacıyla terör örgütünün taşeron rolü üstleneceğine dair emareleri şimdiden görüyoruz. Terörün devamından kendisi için fayda mülahaza eden ne yazık ki sadece terör örgütü değil. Terörün varlığı, terörün yol açtığı zarar nedeniyle siyasi çıkar elde eden bazı kesimler de hassasiyetleri kaşıyarak buradan rant elde etmenin gayreti içine giriyorlar.



Doğuda da, batıda da tüm valilerimizin bu noktada son derece sağduyulu olmaları gerekiyor. Demokrasiden asla taviz vermeden, hukuk ve demokrasi kuralları çerçevesinde her türlü kışkırtmayı suhuletle boşa çıkaracağımızı biliyorum.''





ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROTESTOLARI



Rektörlerle Dolmabahçe'de yaptığı toplantı sırasında yaşanan olayları örnek olarak veren Erdoğan, ''Biz üniversitelerin sorunlarını konuşuyoruz. Bu sorunları konuşurken, birileri de dışarda malum ideolojik gösterilerini yapıyorlar. Onlar gösterilerini yaptılar, emniyet teşkilatımız da başta valimiz olmak üzere gereğini, olması gerekeni yaptılar'' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde öğrenci konseyi başkanlarıyla toplantı yaparken, aynı grupların yine gösteri yaptıklarını belirten Erdoğan, aynı şeyin dün YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın üniversite öğrenci konsey başkanlarıyla yaptığı görüşme sırasında da yaşandığını ifade etti.



Başbakan Erdoğan, ''Bu 30-40 kişinin kimliği, hüviyeti mi önemli, yoksa demokratik yollardan üniversiteli gençlerin seçerek öğrenci konseyi başkanı dediği, üniversitesi adına oraya gönderdiği gençler mi önemli? O gençler önemli. Onlar seçimle işbaşına gelmiş ve orada gençliğin sorunlarını dile getiren gençler'' diye konuştu.



Kavgayla, gürültüyle, şiddetle bu işleri çözmeyeceklerini ifade eden Erdoğan, ''Aklıselimle, bilgiyle, tecrübeyle bu işleri çözüp neticeye kavuşacağız. Yol budur, yol şiddet değildir'' dedi.





VALİLERİN KİLİT ROLÜ



Milli birlik ve kardeşlik projesinin kararlılıkla devam ettiğini belirten ve bu projeyle ne yapmak istediklerini milletin çok net anladığını söyleyen Erdoğan, ''Milletimiz samimiyetimize inanıyor, desteğini esirgemiyor. Milletin desteği arkamızda olduğu sürece biz daha ileriye gidecek, terörü minimize ederken, kardeşliğimizi daha da pekiştireceğiz'' diye konuştu.



Bu projede en büyük sorumluluğu valilerin taşıdığını belirten Erdoğan, ''Valilerimizin gayreti, özverisi, özellikle de demokratik duruşu, sürecin başarıya ulaşmasında kilit rol oynayacaktır. Baskıcı, yasaklayıcı, sindirici bir üslup ve tarz değil, demokrasiyi öne çıkaran, devlet-millet kaynaşmasını öne çıkaran, kardeşliği gaye edinen bir tarz ve duruş sergileyeceğinize tüm yüreğimle inanıyorum'' dedi.





ATALAY DA KONUŞTU



İçişleri Bakanı Beşir Atalay da, toplantıda yaptığı konuşmada 81 ilimizde MOBESE sisteminin mevcut olduğunu, büyük ilçelerde çalışmaların sürdüğünü belirtti



Başbakan Erdoğan'a, verdiği destekten dolayı teşekkür eden Atalay, ''Artık arabasının yakıtını bulamayan bir polis teşkilatımız yok'' dedi.



Atalay, Türkiye genelinde bütün polis merkezlerinin tamamının gözden geçirildiğini belirterek, işkenceyle ilgili de "2010 yılında bir tane bile işkence iddiasıyla bir dava, iddia söz konusu olmamıştır. Artık Türkiye işkenceyi gerçekten sıfırlamıştır...'' dedi.



Atalay, valilerle yaptıkları toplantıda üniversite kampüsleriyle ilgili hassasiyetleri de paylaştıklarını ifade ederek, valilerin ve mülki idare amirlerinin yetkilerinin genişletilmesi konusunda geniş adımlar attıklarını anlattı.









