Başbakan: Türkiye genelinde 910 çalıntı araç aranıyor, mahallelerde bekçi sistemine geçiyoruz

e hükümetinin ilk 100 gününü değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, Lice'de bombalı saldırı amacıyla kullanılacak 25 çalıntı araç bulunduğunu, Türkiye genelinde de 910 çalıntı aracın arandığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, dün Çankaya Köşkü’nde 20 bakanla birlikte ‘65. Hükümet’in İlk 100 Günü’ değerlendirme toplantısı yaptı. Başbakan zaman zaman bakanlara dönerek konuları hakkında sorular sordu, “Biraz da siz anlatın” diye espri yaptı. Başbakan Yıldırım, çözüm süreciyle ilgili olarak ise “Çözüm mözüm yok kardeşim. O fırsatı kaçırdılar” ifadelerini kullanarak özetle şunları söyledi:

33 bin 838 tahliye

15 Temmuz’da yaşadığımız terör girişiminden sonra çok sayıda bu darbe girişimine iştirak edenler, gözaltına alındı, tutuklama kararları verildi. Ancak 1 Temmuz 2016 tarihinden daha önce mahkemelerde hüküm giymiş, tahliyelerine bir yıl kalanlar şartlı olarak çıkarılıyordu. 1 yıl yerine 2 yıl kala bırakılmasını öngören düzenleme yapıldı. Buna göre 33 bin 838 hükümlü cezaevlerinden tahliye edildi.

15 bin ilk etapta sözleşmeli öğretmen işbaşı yapacak. Terör örgütüyle ilişkiye girmiş öğretmenleri değiştiriyoruz. 14 bin civarında öğretmen oradan başka yerlere almak mecburiyeti var.

BTÖ’ye yerel yönetimlerin ciddi destek verdiğini biliyoruz ve bunlara tedbiri almış bulunuyoruz. Doğrudan destek olmuş belediyeler ve yerel yönetimler kayyum atanabilecek.

Çözüm vatandaşta

Çözüm mözüm yok kardeşim. Çözüm vatandaşta. O fırsatı kaçırdılar. Kürt vatandaşlarımızın PKK terör örgütü sorunu var. Bu sorunu kentlerde büyük ölçüde kontrol altına aldık. Şimdi kırsalda güvenlik birimlerimiz bütün gücüyle üzerine gidiyor. Bu konuda zafiyet asla kabul etmiyoruz.

Terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında özellikle Diyarbakır, Siirt, Şırnak gibi bölgelerde yapılan çalışmalarda 40 ton uyuşturucu ele geçirildi. Bununla milleti, çocukları zehirliyorlar. Hatta Avrupa’ya götürüyorlar. Avrupalılar ne zaman akıllanacak merak ediyorum.

Elektronik kimlikler 2017'de

Mahallelerde bekçi sistemine geçiyoruz. Kalıcı korucu sistemini yaygınlaştırıyoruz. Terörden zarar gören vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Bunun yanında yasadışı göçe de izin vermedik. Biz sözlerimizin arkasındayız, AB’nin de sözlerinin arkasında olmasını bekliyoruz. Darbe gecesi bile Sahil Güvenlik 2 bin kişinin hayatını kurtardı.

Elektronik kimlikler de 2017’den itibaren dağıtılacak. Söz konusu kimliklerde vatandaşlara ilişkin her türlü bilgi yer alacak.

DAEŞ (IŞİD) ile mücadelede Türkiye zayıf kalıyor diyenlere, 145 ülkenin vatandaşı olan 52 bin DAEŞ’li veya diğer bölücü terör örgütü şüphelisine giriş yasağı koyduk. Ayrıca ülkemizden 3 bin 800 kişiyi sınır dışı ettik.

Silahlı Kuvvetler’in yan işleri artık Milli Savunma Bakanlığı’na geçti. Asker kendi işiyle uğraşacak. Kendi işi ne? Harbe hazırlık, taktik, savunma hizmetlerini yapacak. Daha uzmanlaşmış bir silahlı kuvvetler.

Çalınmış 910 araç aranıyor

“Operasyonlarda 77 milyon kök kenevirinin imha edildi. Uyuşturucu işine bulaşan 8 bin 561 kişi gözaltına alındı ve bir kısmı tutuklandı. Bir ay içindeki operasyonun sonucunda ele geçirilen uyuşturucunun parasal değeri 4 milyar lira seviyesinde. Ayrıca Lice’de 25 çalınmış araç bulduk. Bunlar bombalı saldırı amacıyla çalındı. Şu anda yurtgenelinde 910 araç çalındı ve bunların herhangi bir olaya karışmaması için gerekli çalışmalar yapıldı.”