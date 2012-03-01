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Ekonomi

Başbakan Türk Lirası'nın simgesini bugün tanıtacak

Türk Lirası'nın simgesi bugün görücüye çıkıyor

01 Mart 2012 11:00


T24 - Türk Lirası'nın simgesinin açıklanacağı tanıtım toplantısı bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Toplantıda Başbakan Erdoğan da yer alacak.
 
Türk Lirası'nın simgesi bugün görücüye çıkıyor.

Merkez Bankası tarafından düzenlenen ''TL Simge Yarışması''nın sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı basın toplantısında yapılacak.

Saat 11.00'de yapılacak basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı da yer alacak.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, banka tarafından Türk Lirası'na kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amacıyla, Türk Lirası'nı anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı şekilde temsil edebilecek bir simge belirlemek üzere ''TL Simge Yarışması'' düzenlendiği hatırlatıldı.

Başvuruların değerlendirildiği, ödüle layık görülen tasarımlar ile TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın belirlendiği ve TL simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli bir şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığı kaydedildi.


Daha önce ertelenmişti


Merkez Bankası, TL Simge Yarışması sonuçlarının açıklanması ve TL simgesi olarak kullanılacak tasarımın tanıtımına ilişkin toplantının 22 Şubat tarihinde düzenleneceğini duyurmuştu.

Ancak TL simgesinin farklı bilgisayar ortamlarında güvenli şekilde uygulanabilirliğinin gösterimine ilişkin teknik çalışmaların tamamlanabilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle söz konusu toplantı ertelenmişti.

 

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