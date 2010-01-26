Başbakan Türk-İş'in randevu talebine olumlu yanıt verdi

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş'le şu ana kadar bir kaç kez görüşme yaptığını belirterek, ''Tekrar bir görüşme yaparım'' diyerek randevu talebine olumlu yanıt vermesi Tekel işçileri için umut ışığı oldu.



Erdoğan, partisinin grup toplantısından çıkarken, bir gazetecinin, ''Türk-İş'le görüşeceğiniz belirtiliyor'' sözleri üzerine, ''Zaten ben şu ana kadar Türk-İş'le bir kaç kez görüşme yaptım. Şimdi tekrar bir görüşme yaparım, yani benim için o noktada bir mani yok'' dedi.

''Size ulaşan bir randevu sözkonusu mu?'' sorusuna Başbakan Erdoğan, ''Dün aramışlar, randevu talebinde bulunmuşlar galiba'' yanıtını verdi. Erdoğan, ''Olumlu mu yaklaşıyorsunuz?'' sorusunu ise ''Olumlu yaklaşırım'' diye yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, ''IMF konusunda belirsizlik ne kadar erken kalkarsa o kadar iyi olur'' sözlerinin hatırlatılması üzerine de ''Hayırlısı olur inşallah'' dedi.