Başbakan Tevrat'ın tüm emirlerini okusun

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin geçmişine saldırarak, Cumhuriyet'in kazanımlarından dolaylı olarak intikam almak istediğini" iddia etti.





Okay, TBMM'de yaptığı açıklamada, İstanbul'da hafta sonu 40 milletvekiliyle gerçekleştirilen parti çalışmasını ve Başbakan Erdoğan'ın CHP'ye yönelik sözlerini değerlendirdi.



Hırsızların korkusu



Halkın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na, büyük sevgi ve ilgi gösterdiğini, bunun, 29 Mart'ta yapılacak seçimlerde sandığa yansıyacağını ifade eden Okay, İstanbul'daki toplantılarda binlerce insanın, "Hırsızların korkusu Kılıçdaroğlu" diye slogan attığını söyledi.



Okay, vatandaşların, yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı büyük tepki içinde olduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:



Tevrat'ın diğer emirleri



"Davos'ta, Peres'e Tevrat'taki On Emir'den altıncısını hatırlatan Başbakan'a, madem eline Tevrat'ı aldı ve Tevrat'taki emirleri önemsedi, o halde sekiz, dokuz ve onuncu emirleri de okumasını tavsiye ediyorum. Sekizinci Emir: 'Çalmayacaksın' diyor. Dokuzuncu Emir: 'Yalan söylemeyeceksin' diyor. Onuncu Emir: 'Başkasının hakkını gasp etmeyeceksin' diyor. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacağını görünce, anlaşılan Sayın Başbakan'ın vücut kimyası bozuldu."



Başbakan Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlerde bulunurken "iftira ettiğinden" söz ettiğini ifade eden Okay, "Eğer Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri iftiraysa, neden AK Parti'nin iki genel başkan yardımcısı görevlerinden ayrıldı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek neden suspus oldu?" diye sordu. Okay, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını belgeleriyle ortaya koyduğunu savunarak, "Sayın Başbakan, yüksek perdeden bağırarak, üslubu bozarak, hakaretamiz konuşarak, Kılıçdaroğlu'nun ortaya koyduğu gerçekleri gözden kaçıramaz" dedi.



Erdoğan endeşeli



Okay, Başbakan Erdoğan'ın, "CHP'nin geçmişine saldırarak Cumhuriyet'in değer ve kazanımlarından dolaylı olarak intikam almak" istediğini de ileri sürdü.



Çağdaş yaşamı ve demokrasiyi, modern Türkiye'yi yaratan CHP'nin kurucusunun Mustafa Kemal Atatürk olduğunu ifade eden Okay, Erdoğan'ın üslubunun, seçimlerde karşılaşacağı olası oy kaybının endişesinden kaynaklandığını iddia etti.