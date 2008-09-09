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Politika

Başbakan 'terör zirvesini' topluyor

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü geniş katılımlı terör zirvesini topluyor.

09 Eylül 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü geniş katılımlı terör zirvesini topluyor.

Hükümet, terör örgütünün son günlerde artan saldırılarını ve örgüte katılımları önlenmek için harekete geçti. Bu çerçevede Başbakan Erdoğan başkanlığında perşembe günü 'Terör Zirvesi'ni toplanacak.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, kuvvet komutanları, ilgili bakanlar, istihbarat ve güvenlik birimlerinin katılacağı zirvede terörle mücadelenin özellikle sosyo-kültürel ve ekonomik boyutuna ilişkin önemli kararlar alınması bekleniyor.

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